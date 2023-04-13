Женя Янович отказался вести "Подкаст терапию" со Спартаком Субботой: как актер объяснил свое решение

Актер заявил также об отмене запланированного тура

На всю Украину прогремел скандал с участием Спартака Субботы, который вел программу "Подкаст Терапия" вместе с актером Евгением Яновичем, поскольку в сети появилось расследование о том, что он оказался не психотерапевтом и не медицинским психологом. В свою очередь Янович заявил, что нового выпуска программы ждать не стоит.

Как сообщил он в своем Instagram, новые серии "Подкаст Терапии" выходить не будут, а тур на его основе, который был запланирован на 17 апреля отменяется. При этом деньги за билеты будут возвращены.

"Важно понимать. Я искренне убежден, что 86 выпусков подкаста были полезны и я реально не получал ни одного сообщения, где мне бы написали: "Из-за вашего подкаста моя жизнь стала хуже". Однако противоположных сообщений были тысячи. Я бы очень хотел, чтобы люди уделяли внимание себе и развивались дальше. Мне нравилось ощущение, что я делал что-нибудь полезное. По крайней мере, мне так казалось", — написал он.

По словам Яновича, у него нет ответов на интересующие людей вопросы, однако они будут получены в ходе судебных разбирательств.

Напомним, скандал возник после того, как психотерапевт Илья Полуденный обнародовал результаты расследования, в которых сообщил, что Суббота в течение нескольких лет только выдавал себя медицинским психологом и врачом, когда еще не получил никакой аккредитации. Автор заявил, что речь идет об одной из самых масштабных и скандальных историй лжи в украинских медиа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о других случаях громких репутационных скандалов, которые происходили в Украине или достигли мирового масштаба.