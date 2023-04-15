Таки не Спартак? У мережі показали, чому показаний Суботою документ — це "фотошоп" (відео)

У мережі засумнівалися у достовірності свідоцтва про народження

У мережі продовжує гриміти скандал навколо Спартака Суботи, якого звинуватили в тому, що він не є психотерапевтом та медичним психологом, а тепер і в тому, що його ім’я не справжнє.

Після того, як Субота оприлюднив у мережі свідоцтво народження, блогер Андрій Пиндик запідозрив, що воно могло бути підредаговано у графічному редакторі, а засновник KPI TV Олексій Шуміленко пояснив детальніше те, як можна визначити відредаговані зображення.

У своєму Facebook він показав короткий ролик, в якому пояснив, що при накладенні однієї частини знімка на іншу змінюється рівень цифрового шуму, що може бути легко виявлено фахівцями. Тому любителі фотопідробок часто намагаються використовувати елементи того самого знімка.

Потім він пояснив, звідки могли бути взяті певні літери з імені на документі, а також звернув увагу на те, що через довге по-батькові людина, яка заповнювала документ, не стала б робити настільки помітного відступу.

Як повідомлялося раніше, після скандалу актор Євген Янович, який вів "Подкаст терапія" із Суботою, заявив, що нового випуску програми чекати не варто.