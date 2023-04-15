Спартак Субота спробував довести, що його ім’я справжнє: у мережі помітили дивну деталь

У мережі не вірять у справжність свідоцтва про народження Спартака Суботи

Відомий "психотерапевт" та співвідомий YouTube-проекту "Підкаст-терапія" Спартак Субота показав у мережі своє свідоцтво про народження.

Скан документа він опублікував на своєму каналі в Telegram.

У своєму пості він написав, що "проти нього була спрямована хвиля дезінформації", але він не збирається здаватися.

Фото свідоцтва про народження Суботи

"Керуючись заздрістю і жагою хайпа на моєму імені, вони не перевіряли, що їм підкладають, тому що головне – шок контент. Переді мною можете не вибачатися, я переживу. А ось люди заслуговують почути вибачення від організації, яка підписалася під вкиданням проти мене і авторизувала. дезінформацію про моє ім’я", — зазначив "психолог".

Водночас блогер Андрій Пиндик вважає, що "психолог" міг підробити документ.

За словами автора публікації, літери "С" та "п" йому видалися клонованими з інших слів. Він натякнув, що свідчення "підмалювали" у Фотошопі.

"Так званий Спартак Субота опублікував своє свідоцтво про народження. Я спробував клонувати деякі літери на ім’я. Букви "С" і "п" здаються мені клонованими з інших слів. Але мені стало ліньки робити все слово", — пише він.

Водночас у розслідуванні діяльності "психолога" від психотерапевта Іллі Полуденного йдеться, що його справжнє ім’я — Олександр. Інформацію про це вже підтвердили його друзі та одногрупники. Вони ж підтверджують, що той не навчався в жодному медичному виші. За даними розслідувачів, Субота навчався у НПУ імені М.П. Драгоманова на спеціальності "психологія", здобувши "бакалавра".

"Якщо це так, то він видавав себе за не лише лікаря-психіатра, а й психологом та психотерапевтом працював незаконно ", — вважають автори розслідування.

Раніше "Телеграф" писав про те, що сам Субота пообіцяв викласти спростування на ролик зі своїм викриттям. За його словами, він уже зустрічався з адвокатами і наразі планує свою лінію захисту.