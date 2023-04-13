Женя Янович відмовився вести "Подкаст терапію" зі Спартаком Суботою: як актор пояснив своє рішення

Актор заявив також про скасування запланованого туру

На всю Україну прогримів скандал за участю Спартака Суботи, який вів програму "Подкаст терапія" разом з актором Євгеном Яновичем, оскільки у мережі з’явилося розслідування про те, що він виявився не психотерапевтом та не медичним психологом. Своєю чергою Янович заявив, що на новий випуск програми чекати не варто.

Як повідомив він у своєму Instagram, нові серії "Подкаст терапії" не виходитимуть, а тур на його основі, який був запланований на 17 квітня, скасовується. При цьому гроші за квитки буде повернуто.

" Важливо розуміти. Я щиро переконаний, що 86 випусків подкасту були корисними і я реально не отримував жодного повідомлення, де мені б написали: "Через ваш подкаст моє життя стало гірше". Натомість протилежних повідомлень були тисячі. Я б дуже хотів, аби люди приділяли увагу собі і розвивались далі. Мені подобалось відчуття, що я робив щось корисне. Принаймні, мені так здавалось", — написав він.

За словами Яновича, у нього немає відповідей на запитання, що цікавлять людей, проте вони будуть отримані в ході судових розглядів.

Нагадаємо, скандал виник після того, як психотерапевт Ілля Полуденний оприлюднив результати розслідування, в яких повідомив, що Субота протягом кількох років лише видавав себе медичним психологом та лікарем, коли ще не отримав жодної акредитації. Автор заявив, що йдеться про одну з наймасштабніших і найскандальніших історій брехні в українських медіа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про інші випадки гучних репутаційних скандалів, які відбувалися в Україні або досягли світового масштабу.