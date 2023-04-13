"Не порівнюю себе із Христом": Спартак Субота прокоментував хвилю хейту

Психолог заявив, що захищатиме свою репутацію до кінця

Співведучий "Подкаст-терапії" та психолог Спартак Суббота, який потрапив у скандал після гучного розслідування, пообіцяв викласти спростування. Він уже зустрічався із адвокатами і зараз планує свою лінію захисту.

Про це Спартак Субота повідомив у своєму Telegram-каналі. Він підставив під сумнів правдивість опублікованих проти нього даних і пообіцяв у всьому розібратися.

Психолог зазначив, що вибудовувати лінію захисту буде у вільний від роботи час. І вважає, що коли на людину нападають, вона просто зобов’язана захищатися.

"Вчора провів плідну зустріч з адвокатами, потім працював у звичному режимі, а щойно прийшов з тренування і вмикаюся у процес свого захисту. Так, саме захисту. Тому що коли на тебе нападають, ти маєш захищатися", — написав Суббота.

Його реакція на розслідування виявилася досить спокійною. Психолог заявив, що нічого нового в тому, що відбувається, він не бачить і навів приклад історії взаємин народу та Ісуса Христа. При цьому він зазначив, що в жодному разі не рівняє себе з Господом, просто хоче показати, що поведінка суспільства завжди була однаковою.

"Наведу приклад із соціальної психології: Ісус Христос, біблійний герой. Спочатку люди кричали йому "слава" і обожнювали. Трохи пізніше цей же натовп перед Пілатом кричав "розіпни його!", хоча він не зробив їм нічого поганого. Більшість навіть не знали його. Але громадська думка змінилася, його розіп’яли, а потім громадська думка знову змінилася і ви самі знаєте, що було далі. Раджу подумати над цим", – написав Субота.

Також він звернувся до частини українців, які повірили в опубліковані дані. Він запропонував їм критично мислити і поцікавився, що вони робитимуть, якщо все опубліковане виявиться неправдою. Спартак Субота наголосив, що має намір боротися за свою репутацію до кінця і пообіцяв поступово публікувати у соцмережах "ґрунтовні руйнування вигаданих звинувачень".

"Коли істина буде доведена, у близькому колі залишаться тільки ті, хто знаходився поряд у ці дні. Хто святий — нехай перший жбурне камінь. Але часто виявляється, хто жбурляє каміння — далекий від святості", — підсумував психолог.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що співведучий "Подкаст-терапії" та український актор Євген Янович скасував усі тури зі Спартаком Субботою і заявив, що нові випуски шоу не виходитимуть.