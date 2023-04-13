"Не сравниваю себя с Христом": Спартак Суббота прокомментировал волну хейта

Психолог заявил, что будет защищать свою репутацию до конца

Соведущий "Подкаст-терапии" и психолог Спартак Суббота, который попал в скандал после громкого разоблачающего расследования, пообещал выложить опровержение. Он уже встречался с адвокатами и сейчас планирует свою линию защиты.

Об этом Спартак Суббота сообщил в своем Telegram-канале. Он подставил под сомнения правдивост опубликованных против него данных и пообещал во всем разобраться.

Психолог отметил, что выстраивать линию защиты будет в свободное от работы время. И считает, что когда на человека нападают, он просто обязан защищаться.

"Вчера провел плодотворную встречу с адвокатами, потом работал в привычном режиме, а как только пришел с тренировки и включаюсь в процесс своей защиты. Да, именно защиты. Потому что когда на тебя нападают, ты должен защищаться", — написал Суббота.

Его реакция на разоблачающее расследованияе оказалось довольно спокойной. Психолог заявил, что ничего нового в происходящем он не видит и привел в пример историю взаимоотношений народа и Иисуса Христа. При этом он отметил, что ни в коем случае не ровняет себя с Господом, просто хочет показать, что поведение общества всегда было одинаковым.

"Приведу пример по социальной психологии: Иисус Христос, библейский герой. Сначала люди кричали ему "слава" и боготворили. Чуть позже эта же толпа перед Пилатом кричала "распни его!", хотя он не сделал им ничего плохого. Большинство даже не знали его. Но общественное мнение изменилось, его распяли, а затем общественное мнение снова изменилось и вы сами знаете, что было дальше. Советую подумать над этим", – написал Суббота.

Также он обратился к той части украинцев, которые поверили в опубликованные данные. Он предложил им критически мыслить и поинтересовался, что они будут делать, если все опубликованное окажется неправдой. Спартак Суббота подчеркнул, что намерен бороться за свою репутацию до конца и пообещал постепенно публиковать в соцсетях "основательные разрушения вымышленных обвинений".

"Когда истина будет доказана, в близком кругу останутся только те, кто находился рядом в эти дни. Кто святой — пусть первый швырнет камень. Но часто оказывается, кто швыряет камни — далек от святости", — подытожил психолог.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что соведущий "Подкаст-терапии" и украинский актер Евгений Янович отменил все туры со Спартаком Субботой и заявил, что новые выпуски шоу выходить не будут.