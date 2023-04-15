Спартак Суббота попытался доказать, что его имя — настоящее: в сети заметили странную деталь

В сети не верят в подлинность свидетельства о рождении Спартака Субботы

Известный "психотерапевт" и соведущий YouTube-проекта "Подкаст-терапия" Спартак Суббота показал в сети свое свидетельство о рождении.

Скан документа он опубликовал на своем канале в Telegram.

В своем посте он написал, что "против него была направлена волна дезинформации", но он не собирается сдаваться.

Фото свидетельства о рождении Субботы

"Руководствуясь завистью и жаждой хайпа на моем имени, они не проверяли, что им подкладывают, потому что главное – шок контент. Передо мной можете не извиняться, я переживу. А вот люди заслуживают услышать извинения от организации, подписавшейся под вбросом против меня и авторизовавшей дезинформацию о моем имени", — отметил "психолог".

В то же время блогер Андрей Пындык считает, что "психолог" мог подделать документ.

По словам автора публикации, буквы "С" и "п" ему показались клонированными из других слов. Он намекнул, что свидетельство "подрисовали" в Фотошопе.

"Так называемый Спартак Суббота опубликовал свое свидетельство о рождении. Я попытался клонировать некоторые буквы по имени. Буквы "С" и "п" кажутся мне клонированными по другим словам. Но мне стало лень делать все слово", — пишет он.

В то же время в расследовании о деятельности "психолога" от психотерапевта Ильи Полуденного говорится, что его настоящее имя — Александр. Информацию об этом уже подтвердили его приятели и одногруппники. Они же подтверждают, что тот не учился ни в одном медицинском вузе. По данным расследователей, Суббота учился в НПУ имени М.П. Драгоманова на специальности "психология", получив "бакалавра".

"Если это так, то он выдавал себя за не только врача-психиатра, но и психологом и психотерапевтом работал незаконно", — считают авторы расследования.

Журналисты также подозревают, что Суббота не писал свои научные работы самостоятельно, потому что его тезисы из статей иногда совсем противоположны озвученным на подкастах.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сам Суббота пообещал выложить опровержение на ролик со своим разоблачением. По его словам, он уже встречался с адвокатами и сейчас планирует свою линию защиты.