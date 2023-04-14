Соведущий "Подкаст терапии" назвал Спартака Субботу лжецом и сделал новое заявление (видео)

Украинский актер хочет помочь поклонникам их совместной программы больше не вестись на ложь

Соведущий программы "Подкаст Терапия" Евгений Янович, которые ранее отменил все туры со Спартаком Субботой, назвал психолога лжецом. Украинский актер заявил, что был профессионально обманут и хочет уберечь как можно больше зрителей от травмирующего опыта.

Об этом Янович заявил в видеоролике, который опубликовал на своем YouTube-канале. Примечательно, что на протяжении всего видео он читал заготовленный текст с экрана.

Украинский актер рассказал историю знакомства со Спартаком Субботой и подробности создания программы "Подкаст Терапия". По его словам, психолог работал в СБУ (как позже выяснилось, в ТОВ "Союз безопасности Украины"), служил в АТО и в начале полномасштабного вторжения в ТРО, был научным руководителем Института когнитивного моделирования, советником министра здравоохранения, работает ведущим на телеканале Life, является президентом Геоинститута когнитивного моделирования, куратором и ведущим специалистом бесплатной психологической платформы "Расскажи мне" и платформы помощи пострадавшим от насилия "Тебе кажется", окончил НМУ имени Богомольца по специальности "лечебное дело" и интернатуру по психиатрии, институт "София Антиполис и Кот-д'Азур" в Ницце, оксфордскую программу по когнитивно-поведенческой терапии.

После знакомства в ноябре 2021 года на семинаре "Аспен Института" они подружились и решили создать "Подкаст Терапию". Популярность программы и аудитория росли на глазах, Янович и Суббота получали тысячи сообщений от благодарных зрителей, которые сообщали, что перестали бояться психологов и теперь знают, как справляться со своими проблемами.

В сентябре 2022 года Артем Осипян опубликовал в соцсети первый негативный пост про Спартака Субботу, на что тот попросил не обращать внимания.

"Это был бывший друг Спартака. Я это понял по тому, что он назвал Спартака массоном — я тоже знал этот секрет и обещал никому его не рассказывать. Тогда я предложил ему публично опровергнуть слухи, на что Спартак мне ответил, что реакция публичного человека только усилит внимание к этой неправдивой информации. Я согласился, ведь это было логично. По секрету Спартак мне рассказал некоторые подробности про Артема-наркомана и сказал, что не будет вести себя как му**к по отношению к бывшему другу", — сказал Янович.

В феврале помошница Спартака Субботы рассказала Яновичу, что против психолога готовят мощный информационный вброс, потому что он стал кому-то невыгоден и спустям время Артем Осипян опубликовал второй пост с критикой Спартака. Тогда Янович списал все на информатаку против друга. А после сам Спартак сообщил товарищу, что на него вышли несколько политических сил и попросили стать лояльными к ним за вознаграждение в 200 тысяч долларов, но тот отказался.

"Причин не доверять другу у меня не было. Я тогда сказал Спартаку, что тоже не соглашусь и пошутил "я же идиот, который за идею идет, а не за деньги". Спартак меня предупредил, что теперь его будут стараться убрать, ведь так просто такие люди отказы не воспринимают", — сказал актер.

Скандальное расследование Ильи Полуденного, опубликованное 11 апреля 2023 года, Янович воспринял именно как информациорнный вкид, направленный на то, чтобы испортить репутацию Спартака Субботы. Но после того, как ему стали поступать сотни гневных смс, актер решился прочитать расследование, думая, что не узнает ничего нового о друге, но ошибся. После этого он пытался получить ответы от самого Спартака Субботы, но тот овтетил, что намерен судиться и никак не прокомментировал информацию из расследования.

"Где-то тут я и посыпался. Я пытался вспомнить, что я про него знаю? Да все. Кто мне это рассказал? Сам Спартак. Мне казалось, что я видел диплом о том, что он поступил в вуз в 15 лет и другие профессиональные дипломы и материалы, но потом вспомнил, что, по словам Спартака, все документы сгорели во время обстрела дома его мамы в Ирпене. Я не мог проверить правдивость информации, кроме как получить ответы от друга, но этого не произошло", — сообщил Евгений Янович.

После этого он признался, что был профессионально обработан лжецом и дажа если Спартак выиграет суд, то мнение о нем уже не изменится. Этим видео соведущий "Подкаст Терапии" хочет уберечь как можно больше людей от влияния Спартака, так как многие его поклонники сейчас подпадают под действие "подтверждающего предубеждения".

"Слишком много ненужной патологической лжи я узнал. Мое желание: уберечь как можно больше людей от влияния Спартака. Ведь большинство поклонников подпадают сейчас под действие "подтверждающего предубеждения". Когда интерпретируют информацию таким образом, чтобы она совпадала со своими предварительными впечатлениями о Спартаке Субботу. Мое действие: записать данное видео. Понимая все риски, принимая на себя ответственность и осознавая возможные последствия", — пояснил Евгений Янович.

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