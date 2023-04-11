Студенты отказались от лекции Арестовича, а тот по-хамски ответил: все подробности нового скандала

Экс-советник ОПУ обозвал студентов столичного университета

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович назвал студентов Киевского национального экономического университета (КНЭУ) "чмошниками" и "комсомольцами" за то, что те отказались слушать его лекции.

Соответствующее сообщение обнародовал сам Арестович в своем telegram-канале, а заодно рассказал свою версию истории.

По его словам, к нему подошел один из представителей студенческого самоуправления и пригласил провести лекцию или беседу, а он не раздумывая согласился.

Однако спустя некоторое время ему пришло сообщение, что студсовет решил не приглашать "одиозных спикеров, раскалывающих консолидацию общества".

"Десятку европейских (и не только) международных форумов Арестович — почётный спикер, а нашим маленьким чмош… пардон, комсомольцам — нет", — написал Арестович.

Впрочем, мама одной из студенток КНЭУ Виктория Ковальская в свою очередь поделилась перепиской со своей дочерью, в которой показала, что произошло "за кадром".

Из переписки видно, что студенты не особо захотели видеть Арестовича на своих лекциях.

Как сообщалось ранее, "Телеграфу" стало известно из собственных источников, что Арестович намерен идти в политику. Впрочем, у пользователей сети особого восторга от этой идеи не возникло.