Студенти відмовилися від лекції Арестовича, а той по-хамськи відповів: усі подробиці нового скандалу

Ексрадник ОПУ обізвав студентів столичного університету

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович назвав студентів Київського національного економічного університету (КНЕУ) "чмошниками" та "комсомольцями" за те, що ті відмовилися слухати його лекції.

Відповідне повідомлення оприлюднив сам Арестович у своєму telegram-каналі, а заразом розповів свою версію історії.

За його словами, до нього підійшов один із представників студентського самоврядування та запросив провести лекцію чи бесіду, а він не роздумуючи погодився.

Однак через деякий час йому надійшло повідомлення, що студрада вирішила не запрошувати "одіозних спікерів, які розколюють консолідацію суспільства".

"Десятку європейських (і не тільки) міжнародних форумів Арестович — почесний спікер, а нашим маленьким чмошем... пардон, комсомольцям — ні", — написав Арестович.

Втім, мама однієї зі студенток КНЕУ Вікторія Ковальська своєю чергою поділилася листуванням зі своєю дочкою, де показала, що сталося "за кадром".

З листування видно, що студенти не надто захотіли бачити Арестовича на своїх лекціях.

Як повідомлялося раніше, "Телеграфу" стало відомо зі своїх джерел, що Арестович має намір йти в політику. Втім, у користувачів мережі особливого захоплення цієї ідеї не виникло.