Співведучий "Підкаст терапії" назвав Спартака Суботу брехуном і зробив нову заяву (відео)

Український актор хоче допомогти шанувальникам їхньої спільної програми більше не вестися на брехню

Співведучий програми "Підкаст Терапія" Євген Янович, які раніше скасував усі тури зі Спартаком Субботою, назвав психолога брехуном. Український актор заявив, що був професійно обдурений і хоче вберегти якнайбільше глядачів від досвіду, що травмує.

Про це Янович заявив у відеоролику, який опублікував на своєму YouTube каналі. Примітно, що протягом усього відео він читав заготовлений текст з екрану.

Український актор розповів історію знайомства зі Спартаком Суботою та подробиці створення програми "Підкаст Терапія". За його словами, психолог працював у СБУ (як пізніше з’ясувалося, у ТОВ "Союз безпеки України"), служив в АТО та на початку повномасштабного вторгнення вступив до ТРО, був науковим керівником Інституту когнітивного моделювання, радником міністра охорони здоров’я, працює ведучим на телеканалі Life, є президентом Геоінституту когнітивного моделювання, куратором та провідним фахівцем безкоштовної психологічної платформи "Розкажи мені" та платформи допомоги постраждалим від насильства "Тобі здається", закінчив НМУ імені Богомольця за спеціальністю "лікувальна справа" та інтернатуру з психіатрії, інститут д’Азур" у Ніцці, оксфордську програму з когнітивно-поведінкової терапії.

Після знайомства у листопаді 2021 року на семінарі "Аспен Інституту" вони потоваришували та вирішили створити "Підкаст Терапію". Популярність програми та аудиторія зростали на очах, Янович та Субота отримували тисячі повідомлень від вдячних глядачів, які повідомляли, що перестали боятися психологів і тепер знають, як справлятися зі своїми проблемами.

У вересні 2022 року Артем Осипян опублікував у соцмережі перший негативний пост про Спартака Субботу, на що той попросив не звертати уваги.

"Це був колишній друг Спартака. Я це зрозумів з того, що він назвав Спартака масоном — я теж знав цей секрет і обіцяв нікому його не розповідати. Тоді я запропонував йому публічно спростувати чутки, на що Спартак мені відповів, що реакція публічної людини тільки посилить увагу до цієї неправдивої інформації. Я погодився, адже це було логічно. За секретом Спартак мені розповів деякі подробиці про Артема-наркомана і сказав, що не поводитиметься як му**к стосовно колишнього друга", — сказав Янович.

У лютому помічниця Спартака Субботи розповіла Яновичу, що проти психолога готують потужний інформаційний вкид, тому що він став комусь невигідний і згодом Артем Осипян опублікував другий пост із критикою Спартака. Тоді Янович списав усе на інформатаку проти одного. А потім сам Спартак повідомив товаришу, що на нього вийшли кілька політичних сил і попросили стати лояльними до них за винагороду 200 тисяч доларів, але той відмовився.

"Причин не довіряти другу у мене не було. Я тоді сказав Спартаку, що теж не погоджуся і пожартував "я ж ідіот, який за ідею йде, а не за гроші". Спартак мене попередив, що тепер його намагатимуться прибрати, адже так просто такі люди відмови не сприймають", — сказав актор.

Скандальне розслідування Іллі Полудьоного, опубліковане 11 квітня 2023 року, Янович сприйняв саме як інформаційний вкид, спрямований на те, щоб зіпсувати репутацію Спартака Субботи. Але після того, як йому почали надходити сотні гнівних смс, актор зважився прочитати розслідування, думаючи, що не дізнається нічого нового про друга, але помилився. Після цього він намагався отримати відповіді від самого Спартака Субботи, але той наголосив, що має намір судитися і ніяк не прокоментував інформацію з розслідування.

"Десь тут я й посипався. Я намагався згадати, що я про нього знаю? Да все. Хто мені це розповів? Сам Спартак. Мені здавалося, що я бачив диплом про те, що він вступив до вишу у 15 років та інші професійні дипломи та матеріали, але потім згадав, що всі документи, за словами самого Спартака, згоріли під час обстрілу будинку його мами в Ірпені. Я не міг перевірити правдивість інформації, крім як отримати відповіді від друга, але цього не сталося", — повідомив Євген Янович.

Після цього він зізнався, що був професійно оброблений брехуном і навіть якщо Спартак виграє суд, то думка про нього вже не зміниться. Цим відео співведучий "Підкаст Терапії" хоче вберегти якнайбільше людей від впливу Спартака, оскільки багато його шанувальників зараз підпадають дії "підтверджувального упередження".

"Занадто багато непотрібної патологічної брехні я дізнався. Моє бажання: вберегти якнайбільше людей від впливу Спартака. Адже більшість шанувальників підпадають зараз під дію "підтверджуючого упередження". Коли інтерпретують інформацію таким чином, щоб вона збігалася зі своїми попередніми враженнями про Спартака Субботу. Моя дія: записати це відео. Розуміючи всі ризики, беручи на себе відповідальність і усвідомлюючи можливі наслідки", — пояснив Євген Янович.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що екс-заступник голови ОП Кирило Тимошенко потрапив у скандал. Його запідозрили у допомозі нардепу Войцеховському у рейдерстві та призначеннях "своїх" людей.