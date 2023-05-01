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Связался с криминалом? Представитель новой торговой марки Спартака Субботы имеет неоднозначное прошлое

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Спартак Суббота зарегистрировал собственную торговую марку Новость обновлена 01 мая 2023, 20:22
Спартак Суббота зарегистрировал собственную торговую марку. Фото Telegram

Интересы Спартака Субботы представляет общество, владелец которого был связан с криминалом

Скандально известный "психолог" Спартак Суббота, который заявил о возобновлении выпусков программы "Подкаст-терапия", замечен в сотрудничестве с Антоном Шубенковым. Последний является фигурантом дела о незаконном присвоении больше 100 га земли в Оболони.

Об этом на своей странице в соцсети рассказал Владимир Бондаренко. По его словам, Спартак Суббота несколько дней назад подал заявку на регистрацию торговой марки "Подкаст Терапия" на YouTube-канале.

Бондаренко отметил, что интересы Субботы представляет акционерное общество "АУОА", которым владеет Анатолий Михайлович Шубенков. Ранее он руководил ООО "ТД "Еліт сервіс", которое учредили Рустам Джамбулатов и Дмитрий Крючков.

Рустам Джамбулатов находится под санкциями РНБО как криминальный авторитет, а его брат был последним человеком, с которым перед гибелью общался нардеп Антон Поляков. Также сообщается, что Джамбулатов представляет прокурорско-судейский клан Кудрявцева и является партнером Евгения Шевцова (в лице его супруги Алёны Дегрик) в фирме "Дзенгуляр" (особняк на Б.Хмельницкого 6).

Что касается Дмитрия Крючкова и его брата Леонида, то они замешаны в известных аферах, в том числе "яйцо по 17 грн для армии" и "300 млн кубов газа, стыренные у НАКа при попустительстве Коболева". Братья Крючковы связаны с бывшим начальником ОБХСС Игорем Купранцом и милицейско-прокурорским кланом Яремы.

Сам Антон Шубенков является фигурнатом уголовного дела № 12018000000000048 от 26.01.2018 года. Причастные подозреваются в воровстве земельного участка площадью 113 гектаров в заливе Верблюд (Оболонь) (кадастровый №8000000000:78:139:0055) у НБУ. Сейчас дело "тихонько умерло", отмечает Бондаренко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что соведущий Спартака Субботы актер Евгений Янович отказался вести "Подкаст терапию" после скандала. Он также записал видео, в котором назвал бывшего друга лжецом и заявил, что хочет уберечь его фанатов от обмана.

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#Скандал #Спартак #Психолог #Суббота