Укр

"Эффект Спартака". Как подросткам пережить падение кумира и кем его заменить

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
Дата публикации
Читати українською
Автор
685
Подростки оказались наиболее уязвимыми Новость обновлена 19 апреля 2023, 13:53
Подростки оказались наиболее уязвимыми. Фото Іnstagram.com/spartaksubbota, pixabay.com

Психолог Ольга Голубицкая подробно рассказала "Телеграфу", как лучше помочь подросткам и родителям после резонансного разоблачения

Громкий скандал с разоблачением "психотерапевта" Спартака Субботы не утихает, а только набирает обороты. В сети и СМИ ведутся бурные дискуссии о подлинности опубликованного Субботой свидетельства о рождении. Появились подозрения, что "психолог" подделал и этот документ. Вместе с тем раздается немало отзывов с поддержкой в адрес известного соавтора "Подкаст терапии".

Напомним, Суббота оказался в эпицентре внимания после того, как психолог Илья Полуденный в своем основательном расследовании назвал того самозванцем. В материале он рассказал, что в течение нескольких лет Спартак выдавал себя врачом и психологом, хотя не имел никакой аккредитации. Обличение Полуденный назвал "одним из самых масштабных и скандальных историй лжи в украинских медиа".

Но это разоблачение и заявление о прекращении так называемой "Подкаст терапии" проявилось с необычной стороны. Те или иные медиа по-разному отреагировали на скандал. Но, как выяснилось, главными "пострадавшими" в этом разоблачении стали украинские подростки. Ведь именно они были той подавляющей массовой аудиторией, для которой Суббота стал фактически подкаст-кумиром и папой в области "соцсетевой психотерапии".

Как выяснилось, не столько само расследование, сколько то, что подкасты Спартака не будут больше выходить, для многих подростков стало настоящим шоком на уровне психотравмы.

"Телеграф" спросил у Ольги Голубицкой (детского психолога, психотерапевта, специалиста благотворительной организации SOS Children’s Villages), как действовать родителям, чьи дети (подростки) до сих пор находятся под влиянием Спартака, переживают и страдают из-за громкого разоблачения, стоит ли обращаться к специалистам, а также, к каким именно.

Об "эффекте Спартака". Главные причины

— Как помочь детям и подросткам избавиться от деструктивного влияния Спартака, ведь до сих пор в соцсетях немало несовершеннолетних пользователей пишут печальные комментарии и переживают из-за этого скандала?

В первую очередь отмечу, это хорошо, что появилось видеосообщение от его соведущего Евгения Яновича, и, думаю, можно опираться на то, что он выразил поддержку этому расследованию. Это очень поможет не находиться в дальнейшем в подавленном состоянии. Все равно есть те, кто находится, однако очень обрадовалась тому, что Янович также призвал тех, кто пишут печальные комментарии, чтобы они находили какие-то другие ресурсы.

Почему такие сильные реакции у подростков? Потому что они проживают фактически потерю. Для них это происходит на самом деле, и это потеря образа, к которому они привязались, к которому начали испытывать какие-то такие чувства, как к родному человеку. Потому что многие подростки ему писали в комментариях, в частности, "отец". И писали, что они не могут без его голоса и т.д.

Скрин реакции пользователей на ситуацию вокруг Субботы
Скрин реакции пользователей на ситуацию вокруг Субботы

То есть, там уже последовали достаточно сильные переносы и реакции. Это происходило не просто так, не потому что такое влияние могло оказываться на любого человека, а потому что сам образ Спартака был проработан таким образом, что это могло влиять и вызывать эмоции. Этот образ был проработан, чтобы делать такие эмоциональные качели: то он был очень холодный, безэмоциональный (о чем Спартак даже и сам говорил), то начинал быть нежным, делать "чмоки" в микрофоны, подавал какие-то довольно странные сигналы. На что, собственно, и попались подростки. Они ведь очень нестабильны с нестабильной концепцией. Она у подростков еще только формируется.

И когда они встречают такого яркого персонажа, очень уверенно говорящего, и который давит на нужные звенья, они фактически попадают в такую зависимость — подростки так компенсируются.

Практические советы для родителей и подростков

— Так что же с этим можно делать?

В первую очередь родителям нужно говорить с подростками. Можно прямо спрашивать: "Знаешь ли ты, кто такой Спартак и что думаешь по этому поводу?".

Потому что на самом деле тинейджеры искали в этих подкастах какую-то родную родительскую фигуру. Это означает, что, возможно, им чего-то не хватало, какого-то тепла или доверия к родителям, или еще чего-то. Почему и пошла такая реакция и данный перенос, как "отец".

Вместе с таким родительским переносом также был и эротический — в комментариях поддержки много писали девушки-подростки, выражая порой свои фантазии.

Поэтому родители могут говорить своему ребенку: "Я знаю, что многие подростки это смотрели, и хочу узнать твое мнение, как ты себя чувствуешь". Если дети подтвердят, что им очень сложно, позволить им эту потерю пережить. Сказать по типу такого: "Да, я понимаю, что для тебя это было важно".

То есть, номером 1 должна быть этакая "легализация чувств". Не обесценивать по примеру, "Да ничего такого, чего ты переживаешь?!", и так далее. А должна идти поддержка их переживания о том, что это нормально, если тебе будет грустно несколько дней, и ты теряешь для себя какие-то опоры, смысл жизни. Можно говорить: "Давай подумаем, что можно сделать, поискать решения, если ты готов/готова".

Если подростки говорят "Нет", просто периодически подходить к ним и говорить: "Я с тобой рядом. Понимаю, что для тебя это тяжело. Но хорошо, что ты узнал/узнала правду".

В то же время есть подростки другой такой структуры, у которых когнитивные компоненты очень доминантны (они любят что-нибудь читать, анализировать, проговаривать), и им было немного легче это переживать.

Если же вы видите, что ребенка "качает", например, они не могут сформировать свое мнение по поводу ситуации со Спартаком, то в качестве альтернативной точки зрения можно им предложить почитать в свободном доступе Этический кодекс психолога.

— Почему именно его?

Потому что подросткам вроде бы не хватает опоры. С одной стороны их кумир лопнул, как пузырь, а с другой — им все еще может казаться, что такого не может быть, что это неправда. Как раз анализ таких доступных данных может помочь как-то "переварить" эту информацию и выйти из этого когнитивного диссонанса, в котором они сейчас могут находиться.

— Уточните, почему в данном случае важен именно Этический кодекс?

Потому что человек, который действительно психолог и оканчивал вуз, знает, что такое Этический кодекс психолога, и принимал его лично в качестве определенной своей социальной ответственности. Это не какое-то законодательное требование (нет какого-то нормативно-правового механизма регуляции), а скорее, речь идет о человеческой ответственности.

В этом документе есть много разных параметров, таких как "бесоценочные суждения" — чего не было в этих подкастах (со Спартаком.Авт.). То есть, там можно найти маркеры относительно того, как вообще должен вести себя психолог. Тогда это может компенсировать какое-нибудь "слепое пятно" или заполнить определенную частицу пазла, которая для этого ребенка будет важной.

Но надо понимать, что не для всех подростков такой подход подойдет, а именно для тех, кто любит что-нибудь почитать, проанализировать, о чем-то поговорить.

Те, кто находятся в слишком таком эмоциональном страдании, они сейчас не будут способны что-то анализировать. То есть они фактически могут переживать (что я увидела в некоторых комментариях) эмоции, которые являются признаками горя.

Такие тинейджеры не могут сформировать свой образ будущего. А горе нельзя так просто взять и выключить его как переживание. Ведь потеря – это не обязательно, если у тебя кто-то буквально умер. Это может быть смерть концепции, идеи, обиды, измены. То есть, для психики этого достаточно, чтобы это тоже переживали по таким же этапам переживания горя и потери, как смерть близкого человека.

Следовательно, следует предоставлять пространство тем подросткам, которые находятся в горе и утрате. Спрашивать, чем можно ему помочь, что можно для него сделать. Поддерживать их, говоря: "Ты тоже имеешь право чувствовать себя". Но в случае, если детей начинает "качать", пытаться давать им более какую-то такую опору, мол, "нет, это не показалось, это не иллюзия".

Если они сомневаются, можно предлагать ознакомиться с мнением других психологов, которые и раньше выступали с критикой Спартака (но этого не было так сильно слышно) о том, что действительно он, мягко говоря, непрофессионал.

Следует ли идти на приемы к психологам и в каких случаях?

Можно обращаться, но если ребенок или подросток ведут себя как более автономная личность, нельзя заставлять куда-то идти. Это даст совершенно противоположную реакцию. Если пытаться на них давить и говорить, скажем, ты себя ведешь ненормально, и тебе нужно к психологу, то такой подход только усугубит ситуацию. Это может очень сильно навредить ребенку.

Если ребенок готов идти к психологу, то можно поискать специалистов.

О том, как и каких психологов выбирать, и почему это важно

— Как лучше это сделать?

— Например, есть Украинский союз психотерапевтов (УСП). Там есть психологи разных направлений. Для вступления в Союз требуется фото их диплома, там есть специальный реестр. Лично также посылала туда снимок своего диплома. И таким образом, хотя бы есть шанс, что люди, которые находятся в том реестре, хоть имеют настоящий диплом.

— Почему это так важно?

Во-первых, это незаконно, когда такой человек проводит психотерапию без базового высшего образования именно по специальности "Психология".

Во-вторых, потому что каждое направление психологии и психотерапии имеет свои недостатки. Обычно сейчас очень многие специалисты имеют несколько направлений в своем арсенале. Они их миксируют, интегрируют, поскольку все люди разные, и если применять только один метод, такой подход может быть очень деструктивным для пациента.

Опять же, механика каждого метода несколько отличается, у них есть акценты на разные психические процессы.

Люди, имеющие базовое психологическое образование, выбирая направление, реализуют его достаточно безопасно. У них уже есть опыт, и когда они уже что-то реализуют, это совсем другой уровень качества.

А есть такие люди, которые учились не по специальности "Психолог", а посетили определенные курсы, что-то окончили. Но, к сожалению, очень жаль, не все направления психотерапии требуют диплома психолога, чтобы взять к себе на обучение слушателей. Последние там учатся, не имея ни среза, ни понимания, как это работает, что делать.

Выпускники таких курсов выпускаются и фактически то, что им дали, их психика "завернула" еще в их личностную обертку (у каждого человека есть свой "фильтр"). То есть мы не можем говорить в таком случае о какой-либо объективной реальности. Любая реализация направления каждого психолога будет идти через этот "фильтр". Чем проработаннее психолог, тем чище этот "фильтр" и тем лучше он реализует свою деятельность. А чем меньше он имеет опыта, особенно столь широкоформатного, тем вреднее он это будет делать. Такой "психолог" не будет смотреть, какой клиент перед ним, каков у него тип мышления, что человеку подходит, а что не подходит. А будет как раз делать какие-то оценочные суждения (что хорошо, что плохо), давать советы вместо того, чтобы действительно помогать и т.д.

Поэтому, возвращаясь к алгоритму поиска специалиста, можно смотреть по этим реестрам дипломированных психологов. Но надо понимать, что это все равно не панацея. Ведь, к сожалению, есть люди, оканчивающие вузы, и все. У них нет, так сказать, основы. Однако такой мониторинг – это один из шагов для поиска. То, что в УСП требуют диплом — очень хороший маркер.

— Если же такого специалиста нет в Союзе?

Во-первых, можно к нему прийти и просто спросить, где он учился, и можно попросить показать диплом (не обязательно присылать фото). Такой психолог может принести диплом и лично продемонстрировать посетителям.

Во-вторых, важна личная психотерапия. Супервизии — это когда человек ведет определенные кейсы, он уже в практике, а потом еще приносит сложные случаи ко второму психологу, где они уже рассматривают, как ты работаешь с той ситуацией, какие методы используешь и т.д.

Это тоже уместно, но (может это субъективно) важно иметь частный опыт личной психотерапии. Потому что есть люди, которые имеют только супервизию, а опыта личной психотерапии не имеют. Они просто научились на каких-нибудь курсах, не прошли свой путь и пытаются терапевтировать других людей.

К примеру, у них классные коммуникативные навыки, они нанимают какого-то хорошего СММ-специалиста, все это раскручивают, а потом оказывается, что этот человек сам не проходил терапию, он не в курсе, как это самому быть на месте клиента.

Потому что вообще каждый психолог (психотерапевт), когда работает с человеком, обычно прошел все то, что испытывает его клиент. Поэтому он может тогда дать качество, понимая, что это за проблема. Не просто через обучение, а еще через личный клиентский опыт, когда ты находишь всякие сложные ситуации, решая их как человек.

— Об этом тоже у специалиста можно откровенно спрашивать и какого ответа можно ожидать? Как это корректнее сделать?

Можно просто прямо спросить: "Скажите пожалуйста, какое у вас образование (мне это важно знать), есть ли у вас личная терапия, как вы реализуетесь?; для меня и моего ребенка очень важна безопасность, я готов/готова услышать то, что вы готовы рассказать".

У терапевта есть право не рассказывать о личной истории, но сообщить об этом он все равно может. Мол, да, у меня была такая терапия столько-то лет. Конечно, без каких-либо деталей и углубленного погружения в личную жизнь.

— О чем еще можно спрашивать, чтобы наверняка перестраховаться?

Допустим, можно еще уточнять, как именно происходит терапия, каковы ее механизмы, как она работает. Во многих направлениях есть так называемая первая учредительная сессия, где рассказывается об этапах психотерапии, что тебя ждет и тому подобное. Не по всем направлениям, но по многим. Следовательно, данные вопросы помогут уже на первой встрече посмотреть, что происходит, и разобраться.

К примеру, если ко мне приходят дети или подростки, всегда первая встреча у меня происходит с родителями.

Почему?

— Потому что, если я не установлю контакт с родителями, то что бы мы не делали с ребенком, если не изменится семейная система, не будет этой связи. Другими словами, если ребенок меняется, приходит в семью, и там начинаются конфликты из-за изменений (ведь изменения тоже могут быть неприятными), это уже будут совсем другие процессы.

Не все психологи, работающие с детьми, делают это и с родителями. Но, в принципе, во многих направлениях есть хотя бы раз в месяц встреча с родителями, чтобы говорить о ребенке, проходящем процессы (кратко без каких-либо деталей). Поскольку ребенок имеет право на конфиденциальную информацию. Если он считает нужным (особенно подросток), имеет право сам об этом рассказать или не рассказывать.

Теги:
#Дети #Скандал #Спартак #Подростки #Психотерапия #Психолог