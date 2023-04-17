Неизвестные пытаются "отомстить" автору расследования о "психологе" Субботе: детали

Автор расследования о Спартаке Субботе пожаловался на атаку на свои соцсети

Скандал вокруг "психолога" Спартака Субботы продолжает набирать обороты. На этот раз его сторонники попытались "отомстить" автору расследования о "враче", психотерапевту Илье Полуденному.

Как сообщил сам "пострадавший", вчера пытались взломать его страницы в социальных сетях.

Он уточнил, что атаки велись как на канал в Telegram, так и на страницу в Instagram.

"Прямо сейчас пытаются взломать мой Telegram, идет спам атака. Атака продолжается по всем платформам", — написал он в своих сториз.

Как известно, Суббота оказался в центре скандала после того, как Полуденный в своем расследовании назвал его самозванцем. В ролике он рассказал, что в течение нескольких лет Спартак выдавал себя за врача и психолога, хотя не имел никакой аккредитации. Разоблачение Полуденный назвал "одним из самых масштабных и скандальных историй лжи в украинских медиа".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в сети не верят в подлинность опубликованного Субботой свидетельства о рождении. Основатель KPI TV Алексей Шумиленко показал, как "психолог" подделал документ.