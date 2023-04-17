Невідомі намагаються "помститися" автору розслідування про "психолога" Субботу: деталі

Автор розслідування про Спартака Субботу поскаржився на атаку на свої соцмережі

Скандал навколо "психолога" Спартака Субботи продовжує набирати обертів. Цього разу його прихильники спробували "помститися" автору розслідування про "лікаря", психотерапевту Іллі Полуденному.

Як повідомив сам "постраждалий", учора намагалися зламати його сторінки у соціальних мережах.

Він уточнив, що атаки велися як на канал у Telegram, так і на сторінку в Instagram.

"Прямо зараз намагаються зламати мій Telegram, йде спам атака. Атака триває по всіх платформах", - написав він у своїх Сторіс.

Як відомо, Суббота опинився у центрі скандалу після того, як Полуденний у своєму розслідуванні назвав його самозванцем. У ролику він розповів, що протягом кількох років Спартак видавав себе за лікаря та психолога, хоча не мав жодної акредитації. Викриття Полуденний назвав "одним із наймасштабніших і найскандальніших історій брехні в українських медіа".

Раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі не вірять у справжність опублікованого Субботою свідоцтва про народження. Засновник KPI TV Олексій Шуміленко показав, як "психолог" підробив документ.