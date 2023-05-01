Будет новый формат: Спартак Суббота готовит новые выпуски "Подкаст терапии"

Выпуск будет в новом формате

Скандальный "психолог" Спартак Суббота заявил, что продолжит вести "Подкаст терапию" несмотря на то, что соведущий программы Евгений Янович отказался принимать в этом участие.

Как сообщил Суббота в своем telegram-канале, он намерен немного изменить формат программы и предложил подписчикам задать интересующие их вопросы в комментариях.

"Напоминаю, что подкаст — это не интервью, поэтому предпочтение отдадим вопросам, касающимся именно психологии", — написал он.

Стоит отметить, что Янович заявлял, что не станет принимать участие в съемках программы, и даже записал видео, в котором заявил, что был "профессионально обработан лжецом".

Вместе с тем, он анонсировал новый проект, а первый его выпуск выйдет 4 мая. При этом он подчеркнул, что проект никак не будет связан с психологией.

Как сообщалось ранее, в начале апреля психотерапевт Илья Полуденный обнародовал длинное расследование, в котором утверждал, что Суббота на самом деле никакой не психолог и не работал в СБУ. Кроме того, автор расследования утверждал, что Суббота также вступал в интимную связь с клиентками и даже работал на "социологическую" компанию связанную с ОПЗЖ.