Зв’язався із криміналом? Представник нової торгової марки Спартака Суботи має неоднозначне минуле

Інтереси Спартака Суботи представляє суспільство, власник якого був пов’язаний із криміналом

Скандально відомий "психолог" Спартак Суббота, який заявив про поновлення випусків програми "Подкаст-терапія", помічений у співпраці з Антоном Шубенковим. Останній є фігурантом справи про незаконне привласнення понад 100 га землі в Оболоні.

Про це на своїй сторінці у соцмережі розповів Володимир Бондаренко. За його словами, Спартак Суббота кілька днів тому подав заявку на реєстрацію торгової марки "Подкаст Терапія" на YouTube-каналі.

Бондаренко зазначив, що інтереси Субботи представляє акціонерне товариство "АУОА", яким володіє Анатолій Михайлович Шубенков. Раніше він керував ТОВ "ТД "Еліт сервіс", яке заснували Рустам Джамбулатов та Дмитро Крючков.

Рустам Джамбулатов під санкціями РНБО як кримінальний авторитет, а його брат був останньою людиною, з якою перед загибеллю спілкувався нардеп Антон Поляков. Також повідомляється, що Джамбулатов представляє прокурорсько-суддівський клан Кудрявцева та є партнером Євгена Шевцова (в особі його дружини Олени Дегрік) у фірмі "Дзенгуляр" (особняк на Б.Хмельницького 6).

Що стосується Дмитра Крючкова та його брата Леоніда, то вони замішані у відомих аферах, у тому числі "яйце по 17 грн для армії" та "300 млн кубів газу, що стирили у НАКу за потурання Коболєва". Брати Крючкові пов’язані з колишнім начальником ОБХСС Ігорем Купранцем та міліцейсько-прокурорським кланом Яреми.

Сам Антон Шубенков є фігурнатом кримінальної справи №12018000000000048 від 26.01.2018 року. Причетні підозрюються у крадіжці земельної ділянки площею 113 гектарів у затоці Верблюд (Оболонь) (кадастровий №8000000000:78:139:0055) у НБУ. Зараз справа "тихенько померла", зазначає Бондаренко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що співведучий Спартака Субботи актор Євген Янович відмовився вести "Подкаст терапію" після скандалу. Він також записав відео, в якому назвав колишнього друга брехуном і заявив, що хоче уберегти його шанувальників від обману.