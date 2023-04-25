Де саме навчався і яку насправді освіту має Спартак Суббота - "Телеграф" з'ясував всі подробиці (документи)

В університеті Богомольця не підтвердили, що психотерапевт отримав диплом медичного вузу

Спартак Суббота, довкола якого нещодавно здійнявся гучний скандал, не навчався в медичному університеті імені О.О. Богомольця. Про це свідчить відповідь ректора ВНЗ Юрія Кучина на офіційний запит "Телеграфа".

Нагадаємо, Суббота опинився в епіцентрі уваги після того, як психолог Ілля Полуденний у своєму ґрунтовному розслідуванні нарік того "самозванцем". У матеріалі розповідається, що протягом кількох років Спартак видавав себе за лікаря та психотерапевта, хоча не мав жодної акредитації. Викриття Полуденний назвав "одним із наймасштабніших і найскандальніших історій брехні в українських медіа".

Як повідомив "Телеграфу" доктор медичних наук, професор Кучин, адміністрація Національного медичного університету імені О.О. Богомольця "не володіє інформацією щодо освіти Субботи Олександра Олександровича або Субботи Спартака".

Водночас як з'ясував "Телеграф", Спартак навчався в університеті імені М.П. Драгоманова. Це нам підтвердив ректор навчального закладу Віктор Андрущенко у відповіді на офіційний запит. Саме у цьому вищому навчальному закладі Суббота отримав базову освіту та диплом бакалавра.

"Субота Олександр Олександрович дійсно навчавсь в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, нині Український державний університет імені Михайла Драгоманова, в Інституті соціології, психології та соціальних комунікацій за спеціальністю "Психологія" з 2009 р. по 2013 р. Форма навчання — денна. З 01.09.2009 р. зарахований студентом 1-го курсу Інституту соціології, психології та управління, за ОКР "бакалавр" за спеціальністю "Психологія", денної форми навчання. Підстава: наказ № 1463 від 14.08.2009 р. З 21.06.2013 р. відрахований зі складу студентів 4-го курсу Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій у зв’язку з отриманням ОКР "бакалавр" та закінченням ВУЗу. Підстава: наказ № 984 від 21.06.2013 р. Отримав диплом серії КВ № 45675523 від 27.06.2013 р., реєстраційний No 1844/13, ОКР "бакалавр", за кваліфікацією "бакалавр психології", — зазначається у відповіді на запит "Телеграфу".

Як повідомлялося, після оприлюднення розслідування з відкриттям Спартака, скандал навколо "психолога" продовжив набирати обертів. Цього разу його прихильники спробували "помститися" автору розслідування про "лікаря", психотерапевту Іллі Полуденному.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що у мережі не вірять у справжність опублікованого Субботою свідоцтва про народження. Засновник KPI TV Олексій Шуміленко показав, як "психолог" підробив документ.