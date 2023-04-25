Где именно учился и какое образование у Спартака Субботы — "Телеграф" выяснил все подробности (документы)

В университете Богомольца не подтвердили, что "психотерапевт" получил диплом этого медицинского вуза

Спартак Суббота, вокруг которого недавно разразился громкий скандал, не учился в медицинском университете имени А.А. Богомольца. Об этом свидетельствует ответ ректора вуза Юрия Кучина на официальный запрос "Телеграфа".

Напомним, Суббота оказался в эпицентре внимания после того, как психолог Илья Полуденный в своем основательном расследовании назвал того "самозванцем". В материале рассказывается, что в течение нескольких лет Спартак выдавал себя врачом и психотерапевтом, хотя не имел никакой аккредитации. Обличение Полуденный назвал "одним из самых масштабных и скандальных историй лжи в украинских медиа".

Как сообщил "Телеграфу" доктор медицинских наук, профессор Кучин, администрация Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца "не владеет информацией об образовании Субботы Александра Александровича или Субботы Спартака".

В то же время, как выяснил "Телеграф", Спартак учился в университете имени М.П. Драгоманова. Это нам подтвердил ректор учебного заведения Виктор Андрущенко в ответе на официальный запрос. Именно в этом вузе Суббота получил базовое образование и диплом бакалавра.

"Суббота Александр Александрович действительно учился в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова, ныне Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова, в Институте социологии, психологии и социальных коммуникаций по специальности "Психология" с 2009 г. по 2013 г. Форма обучения — дневная. С 01.09.2009 г. зачислен студентом 1-го курса Института социологии, психологии и управления, по ОКР "бакалавр" по специальности "Психология", дневной формы обучения. Основание — приказ № 1463 от 14.08.2009 г. С 21.06.2013 г. отчислен из состава студентов 4-го курса Института социологии, психологии и социальных коммуникаций в связи с получением ОКР "бакалавр" и окончанием ВУЗа. Основание — приказ № 984 от 27.06.2013 г., регистрационный № 1844/13, ОКР "бакалавр", по квалификации "бакалавр психологии", — отмечается в ответе на запрос "Телеграфа".

Как сообщалось, после обнародования расследования с разоблачением Спартака скандал вокруг "психолога" продолжил набирать обороты. На этот раз его поклонники попытались "отомстить" автору расследования о "враче", психотерапевту Ильи Полуденному.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что в сети не верят в подлинность опубликованного Субботой свидетельства о рождении. Основатель KPI TV Алексей Шумиленко показал, как "психолог" подделал документ.