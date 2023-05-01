Буде новий формат: Спартак Суббота готує нові випуски "Подкаст терапії"

Випуск буде у новому форматі

Скандальний "психолог" Спартак Суббота заявив, що продовжить вести "Подкаст терапію" попри те, що співведучий програми Євген Янович відмовився брати в цьому участь.

Як повідомив Субота у своєму telegram-каналі, він має намір трохи змінити формат програми та запропонував передплатникам поставити запитання, що їх цікавлять, у коментарях.

"Нагадую, що подкаст — це не інтерв’ю, тому перевагу віддамо питанням, які стосуються саме психології", — написав він.

Варто зазначити, що Янович заявляв, що не братиме участі у зйомках програми, і навіть записав відео, в якому заявив, що був "професійно оброблений брехуном".

Водночас він анонсував новий проєкт, а перший його випуск вийде 4 травня. При цьому він наголосив, що проєкт ніяк не буде пов’язаний із психологією.

Як повідомлялося раніше, на початку квітня психотерапевт Ілля Полуденний оприлюднив довге розслідування, в якому стверджував, що Субота насправді не психолог і не працював у СБУ. Крім того, автор розслідування стверджував, що Суббота також вступав в інтимний зв’язок із клієнтками та навіть працював на "соціологічну" компанію, пов’язану з ОПЗЖ.