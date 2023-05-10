Спартаком Субботою займеться поліція: що трапилося і до чого тут Міносвіти

Міносвіти звернулося до поліції

Скандал за участю "психолога" Спартака Субботи дістався Міністерства освіти і наук, яке навіть звернулося до поліції.

Як йдеться у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою відомства, йдеться про копії документів про освіту та Свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту Суботи.

Зазначається, що напередодні до міністерства надійшов запит на публічну інформацію щодо перевірки достовірності зазначених документів.

"Під час перевірки з’ясували, що в матеріалах атестаційної справи про присудження наукового ступеня Суботі С.О. є завірені належним чином копії документів", — йдеться в повідомленні.

Після цього Міністерство направило запити до ДП "Інформаційно-іміджевий центр" та ДП "Інфоресурс", проте там відповіли, що не знайшли інформації про диплом магістра Субботи. Крім того, там зазначають, що МОН не видавало документа щодо підтвердження його іноземної освіти.

"Цю інформацію ми вже передали до Національної поліції України з проханням перевірити можливий факт підробки та умисного використання підроблених документів Субботи Спартака Олександровича", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, на початку квітня психотерапевт Ілля Полуденний оприлюднив довге розслідування, в якому стверджував, що Суббота насправді не психолог і не працював у СБУ. Крім того, автор розслідування стверджував, що Суббота також вступав в інтимний зв’язок із клієнтками та навіть працював на "соціологічну" компанію, пов’язану з ОПЗЖ.