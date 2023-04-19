"Не представляю, как ты все выдерживаешь": любимая Кулебы романтично поздравила его с днем рождения

Возлюбленная министра иностранных дел написала ему трогательное послание

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 апреля празднует свой день рождения — ему исполняется 42 года. Возлюбленная украинского дипломата Светлана Павелецкая, с которой у него роман с 2021 года, трогательно поздравила его с праздником.

На своей странице в Facebook она написала пост со словами благодарности своему мужчине, однако позже удалила его. Светлана призналась, что встреча с Дмитрием Кулебой изменила ее жизнь.

О романе совладелецы книжного издательства "Книголав" Светланы Павелецкой и главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы стало известно в конце декабря 2021 года. На тот момент глава МИД еще был женат и воспитывал двух детей. Прямых доказательств их романа нет, однако об этом неоднократно писали в сети, публикуя фото и видео их встреч, в частности, в Telegram-канале Harley Quinn.

Возлюбленная Кулебы отметила, что он невероятный мужчина и пообещала сделать все возможное, чтобы осчастливить своего партнера. Также Павелецкая заявила, что встреча с министром изменила её и её жизнь.

"У тебя сегодня праздник, а на самом деле – у меня, потому что ты человек, который изменил мою жизнь, изменил меня и доказал, что такое счастье возможно не только в книгах. Я желаю тебе всегда верить в себя, по крайней мере, на половину так сильно, как я в тебя. Я знаю, что ты невероятный, не представляю, как ты все выдерживаешь, но уверена – ты сможешь все, уже смог, и главное, ты будешь счастлив, эту главную задачу я давно приняла к исполнению. Люблю безумно", — написала она, опубликовав фото ног двух возлюбленных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известный украинский бизнесмен и друг одиозного олигарха Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов закрутил роман с высокопоставленной чиновницей из Министерства иностранных дел.