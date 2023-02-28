Любовное гнездышко "царской семьи": как и где живут путин с Кабаевой, узнали журналисты (фото)

Царице россии положены царские подарки

Российские журналисты-расследователи выяснили, что экс-спортсменка Алина Кабаева, которую подозревают в близких связях с диктатором владимиром путиным, действительно может иметь с ним отношения и проживать вместе.

Об этом пишет "Проект".

Слухи об отношениях Кабаевой с путиным начали распространятся уже давно и даже не в прошлом десятилетии. Все началось с простой публикации российского таблоида "Московский корреспондент", которая вышла в 2008 году. Тогда журналисты "поженили" путина с экс-спортсменкой, а эту новость массово растиражировали самые разные СМИ.

Расследователи напоминают, что после этой истории первоисточник был закрыт, статьи старательно "потерли", а главного редактора опросили сотрудники путинской охраны. С тех пор все больше журналистов и обывателей находили новые признаки связи этой пары. И хотя кремль все эти поиски связей жестко пресекал, к настоящему моменту уже практически не осталось сомнений в том, что кабаева в отношениях с путиным. Даже Минюст США, видимо, в этом уверен, вводя санкции против бывшей гимнастки. Однако, теперь связи этой пары, как утверждается, были подтверждены уже и документально.

Эти сведения журналисты получили, исследуя "общак" путина, в котором президент рф, как говорится в статье, владеет кипрским офшором Ermira, через который он зарабатывает на водке "Путинка" и пропаганде.

"Когда несколько лет назад два осведомленных источника "Проекта" почти дословно повторили фразу "Национальная медиа группа" (НМГ) на самом деле принадлежит самому Путину", это казалось преувеличением. До настоящего времени было принято считать, что НМГ, играющая огромную роль в "промывке мозгов" россиян, контролируется ближайшим другом и советником путина Юрием Ковальчуком. Однако если расследовать деятельность компании Ermira, выяснится, что и сам путин умудрился заработать на оболванивании сограждан", — говорится в статье.

К слову, в 2008 году заслуженная гимнастка Алина Кабаева возглавила общественный совет НМГ, а в 2014 году, оставив кресло депутата Госдумы, заняла пост главы совета директоров компании.

"Получается, путин трудоустроил Кабаеву в компанию, совладельцем которой был сам. Откуда такая забота", — вопрошают журналисты.

Подарок для царицы

Выяснилось, что в 2011 году на деньги фирмы Ermira, которая, если верить журналистам, принадлежит лично путину, были куплены четыре больших квартиры в самом престижном районе любимого российским президентом города Сочи. Они были оформлены на ее доверенных лиц. Например, квартиру в доме по адресу Курортный проспект №92/5 и еще две в "Королевском парке" оформили на бабушку Кабаевой — Анну Зацепилину.

Бриллиантом в этом ожерелье недвижимости стал пентхаус в жилом комплексе "Королевский парк" — занимающая два этажа квартира площадью 2600 квадратных метров с бассейном, кинотеатром, патио и собственной вертолетной площадкой на крыше считается "самой большой квартирой россии".

"Королевский масштаб покупки, как и монаршее название жилого комплекса как будто намекают на особое положение человека, который должен был в этой роскоши жить. И статус этого человека действительно особый. Это некоронованная царица россии, тайная спутница жизни президента путина и предполагаемая мать его детей. Ее имя — Алина Кабаева", — говорят журналисты.

Расследователи даже выяснили, как выглядят апартаменты Кабаевой изнутри.

"Основная идея интерьера пентхауса — максимальный комфорт для человека, который будет приезжать в свою сочинскую резиденцию 2 раза в год — летом и зимой… Чего только не предусмотрел здесь автор интерьера: апартаменты из 20 комнат с круговой анфиладой гостиных, каминный зал, собственный кинотеатр и бильярдную, частную галерею для коллекций произведений искусства, бар, зону SPA с сауной и хаммамом, несколько зон отдыха под открытым небом с павильонами "Аркада" и "Дастархан", дворик для релаксации в японском стиле, беседку для барбекю в марокканском стиле, открытый солярий и купель с гидромассажем, а также бар со стенами-водопадами и мозаичным полом, мини-танцпол и другие зоны, позволяющие будущим хозяевам реализовать любой сценарий отдыха", — говорится в материале.

Квартир для прислуги, входящих в состав пентхауса, царице россии, видимо, оказалось недостаточно, и на 16-м этаже того же комплекса она попросила менеджеров компании Ermira приобрести еще две соседние квартиры, которые тоже оформили на бабушку Кабаевой.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении "Проекта", покупка пентхауса для Кабаевой была оплачена с личного счета Руднова-старшего (приближенного к путину топ-менеджера, выполнявшего щепетильные миссии в интересах главы государства) и обошлась всего в 90 млн рублей, что в 5 раз дешевле стоимости пентхауса, названной застройщиком.

"Эта сумма с помощью менеджеров компании Ermira была внесена наличными на счет Руднова, и уже оттуда переведена фирме-застройщику. Квартиры на 16-м этаже, записанные на Зацепилину, также достались царице россии по цене существенно ниже рынка — 20,7 млн руб. Сейчас подобные квартиры стоят 65 млн рублей", — говорят журналисты.

Чтобы убедиться, что "королевский" пентхаус связан с Кабаевой, корреспондент "Проекта" отправился в Сочи и под видом покупателя встретился с риелторами, торгующими квартирами в этом доме. Двое риелторов независимо друг от друга признались: они слышали, что пентхаус находится "в собственности Кабаевой". Местные жители при этом сказали, что Кабаеву, по крайней мере в последние годы, здесь не видели. Наиболее вероятно, она предпочла жить в другом, более уединенном месте, говорят расследователи.

Большинство домов и квартир в приведенном журналистами списке, как утверждается, это просто дорогая недвижимость, способ вложить огромные деньги, оказавшиеся в руках путина и его вассалов сомнительным образом.

"Но есть один дом, который нам особенно важен. Он дает представление о том, как устроена совместная жизнь путина и его тайной спутницы", — говорится в материале.

Кто живет в теремочке

Кабаевой и ее детям в духе традиций царских времен выстроили отдельный деревянный терем на территории валдайской резиденции президента и рядом с его дворцом. Туда же в Валдай перебрались и помощницы и двоюродные сестры гимнастки.

"Дуэньи Кабаевой нужны на Валдае в том числе за тем, чтобы заниматься детьми знаменитой гимнастки — предположительно, от путина. Основываясь на известных "Проекту" фактах и ранних публикациях, можно утверждать, что все дети Кабаевой еще не достигли совершеннолетия — поэтому "Проект" не раскрывает информацию о вероятных наследниках российского президента, включая их число и пол", — говорится в статье.

Валдай и его окрестности в Новгородской области, примерно на полпути между Петербургом и Москвой, — это еще одно место в россии, кроме Сочи, которое любо и дорого президенту путину. Стройка царского дома на Валдае началась почти сразу после прихода путина к власти и к 2003 году первый вариант дома был готов.

Внешний вид дома впоследствии особо не поменялся, чего не скажешь о внутреннем декоре. В 2003 году принимать работы приехал путин.

"Декор выглядел очень современно, это было что-то вроде хайтека. И президенту не понравилось. "А как бы вы хотели?" — спросили его. "Как в Петербурге", — задумавшись ответил президент. После отъезда все стали думать, что это значит. И решили, что "как в Петербурге" — это как в Эрмитаже", — передает издание слова его собеседника.

Вот, что из этого получилось:

В 2013 году путин официально развелся с Людмилой, но Валдай любить не перестал. Именно сюда — поначалу, по всей видимости, в тот же "золотой" дом — он привел новую избранницу. А позже отстроил для Кабаевой и ее детей новый терем — уже деревянный.

"В 2021 году у дома Кабаевой был сооружен лодочный причал, где, взяв лодку, можно переплыть небольшой канал и оказаться в огромном классическом дворцовом парке, который был разбит на участке в 28 гектаров. Когда-то на этих землях находился лесной питомник, где выращивали саженцы хвойных деревьев для восстановления национального парка… Примерно на одинаковом удалении от путинского и кабаевского домов стоит огромный спа-комплекс с солярием, криокамерой, 25-метровым бассейном, хаммамом, сауной, помещением для грязелечения, массажными ваннами, зонами косметологии и стоматологии", — говорится в материале.

"Постоянное наличие детей в резиденции подтверждается словами собеседника "Проекта", знакомого с работой объекта на Валдае, и косвенно открытыми данными. В частности, летом 2020 и 2021 годов на месте бывших вертолетных площадок организовывалась небольшая трасса для картинга. А прямо рядом с резиденцией в глубине леса в промежутке между 2016 и 2020 годами была возведена большая детская игровая площадка в желто-синих цветах", — говорится в статье.

Отмечается, что окрестности путинской и кабаевской резиденций на Валдае — это заповедные места. Большая часть лесов там охраняется не только силами ФСО, но и законом — это территории Валдайского национального парка. Это однако не помешало начавшейся в 2018 году большой стройке прямо на особо охраняемых землях нацпарка — там для путина и его близких построили тайную железную дорогу.

"Сразу несколько местных жителей уверенно повторили: путин для путешествий на озеро в последние годы пользуется индивидуальным бронированным поездом", — говорят журналисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что любовница путина вышла на сцену с новым лицом и шокировала мнтернет.

Также мы сообщали о том, что Кабаеву с детьми путина "нашли" в Европе.