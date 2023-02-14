В россии построили секретную железную дорогу для путина: СМИ узнали, куда она ведет

Визуально спецпоезда путина от обычных не отличаются, но существенные отличия все же есть

По приказу российского диктатора владимира путина ко всем его резиденциям подвели секретные железнодорожные ветви и построили между ними станции, о которых известно лишь очень узкому кругу лиц.

Такую информацию обнародовало российское издание "Проект", отметив, что впервые одна из находящихся под охраной железнодорожных станций и оснащенная вертолетной площадкой была обнаружена этой осенью. Предварительно объект находится на территории Валдайского национального парка. Сама железная дорога ведет в село Длинные Бороды, где находится самая любимая валдайская резиденция диктатора.

По словам здешних жителей, новопостроенными, как станцией, так и железнодорожной ветвью пользуется исключительно президент путин. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что железнодорожные объекты на Валдае были построены еще в 2019 году.

Кроме того, еще одна построенная для диктатора станция в 2015 году появилась также в Ново-Огареве. Она находится примерно в 400 метрах от резиденции путина под москвой. Территория под железнодорожный объект была изъята из частной собственности по решению экс-премьер-министра рф дмитрия медведева. Повсюду размещение камеры наблюдения.

Еще одна президентская станция, сообщает "Проект", построена в Сочи. Платформа для остановки поезда появилась там в 2017 году. Сама же тупиковая ветвь прячется за высоким забором.

Кроме того, депо специального поезда, которым владимир путин ездит в свои резиденции, находится на станции "москва-каланчевская". Там есть и закрытый вокзал, дополнительно укрепленный колючей проволокой. Доступ к нему есть только у вип-персон, приближенных к диктатору.

Стоит добавить, что спецпоезда путина визуально практически не отличаются от обычных поездов железной дороги россии. Они имеют такой же серый круг и красную полоску. Отличие состоит лишь в том, что все вагоны, в которых ездит русский диктатор, бронированы и двигаются с высоким приоритетом, то есть без остановок и максимально быстро по сравнению с другими.

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