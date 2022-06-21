Шольц рассказал, чего боится путин

Канцлер ФРГ считает, что планы российского диктатора по расколу Европы не увенчаются успехом

Российский кровавый диктатор владимир путин пытается развалить Европу и ликвидировать НАТО как организацию, потому что боится проявлений демократии в своей стране.

Как рассказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Muenchner Merkur, путин хочет вернуть мир во времена, когда в нем царили сферы влияния.

По его словам, российскому диктатору необходимо принять тот факт, что у его границ существует сообщество правовых демократий и оно становится все ближе друг к другу.

"Он явно опасается, что искра демократии распространится на его страну", — сказал Шольц.

При этом он добавил, что планы путина по расколу ЕС и НАТО не увенчаются успехом.

Как сообщалось ранее, 16 июня Шольц вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии прибыли в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи они посетили разрушенный российскими обстрелами Ирпень, после этого Шольц заявил, что россия "нацелена на уничтожение", а французский президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что оккупанты продемонстрировали там "лицо варварства".