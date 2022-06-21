Шольц розповів, чого боїться путін

Канцлер ФРН вважає, що плани російського диктатора щодо розколу Європи не увінчаються успіхом.

Російський кривавий диктатор володимир путін намагається розвалити Європу і ліквідувати НАТО як організацію, бо боїться проявів демократії у своїй країні.

Як розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю газеті Muenchner Merkur, путін хоче повернути світ до часів, коли в ньому панували сфери впливу.

За його словами, російському диктатору необхідно прийняти той факт, що біля його кордонів існує спільнота правових демократій і вона стає дедалі ближче одна до одної.

"Він явно побоюється, що іскра демократії пошириться на його країну", — сказав Шольц.

При цьому він додав, що плани путіна щодо розколу ЄС та НАТО не увінчаються успіхом.

Як повідомлялося раніше, 16 червня Шольц разом із лідерами Франції, Італії та Румунії прибули до Києва, де зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

Після зустрічі вони відвідали зруйнований російськими обстрілами Ірпінь, після цього Шольц заявив, що росія "націлена на знищення", а французький президент Еммануель Макрон наголосив, що окупанти продемонстрували там "обличчя варварства".