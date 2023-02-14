У росії збудували секретну залізницю для путіна: ЗМІ дізналися, куди вона веде

Візуально спецпоїзди путіна від звичайних не відрізняються, але суттєві відмінності все ж є

За наказом російського диктатора володимира путіна до всіх його резиденцій підвели секретні залізничні гілки і збудували між ними станції, про які відомо лише дуже вузькому колу осіб.

Таку інформацію оприлюднило російське видання "Проект", зазначивши, що вперше одна із залізничних станцій, котра перебуває під охороною і оснащена вертолітним майданчиком, була виявлена цієї осені. Попередньо, об'єкт розташований на території Валдайського національного парку. Сама залізниця веде до села Довгі Бороди, де знаходиться найулюбленіша валдайська резиденція диктатора.

За словами тутешніх жителів новозбудованими, як станцією, так і залізничною гілкою користується виключно президент путін. Водночас супутникові знімки свідчать про те, що залізничні об'єкти на Валдаї були збудовані ще у 2019 році.

Крім того, ще одна збудована для диктатора станція у 2015 році з’явилася також у Ново-Огарьові. Вона знаходиться приблизно за 400 метрів від резиденції путіна під москвою. Територія під залізничний об'єкт була вилучена із приватної власності за рішенням експрем’єр-міністра рф дмитра медведєва. Всюди розміщенні камери спостереження.

Ще одна президентська станція, інформує "Проект", збудована у Сочі. Платформа для зупинки потяга з'явилася там у 2017 році. Сама ж тупикова гілка ховається за високим парканом.

Крім того, депо спеціального поїзда, яким володимир путін їздить до своїх резиденцій, знаходиться на станції "москва-каланчевська". Там є й закритий вокзал, який додатково укріплений колючим дротом. Доступ до нього є лише у віп-персон, наближених до диктатора.

Варто додати, що спецпотяги путіна візуально практично не відрізняються від звичайних поїздів залізниці рф. Вони мають такий самий сірий колів та червону смужку. Відмінність полягає лише в тому, що всі вагони, в яких їздить російський диктатор, броньовані і рухаються із найвищим пріоритетом, тобто без зупинок і максимально швидко у порівнянні з іншими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у москві та кількох районах російської столиці почали масово фіксувати появу комплексів протиповітряної оборони.