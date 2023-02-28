Любовне гніздечко "царської родини": як і де живуть путін з Кабаєвою, дізнались журналісти (фото)

Цариці Росії покладено царські подарунки

Російські журналісти-розслідувачі з’ясували, що екс-спортсменка Аліна Кабаєва, яку підозрюють у близьких зв’язках із диктатором володимиром путіним, справді може мати з ним стосунки та проживати разом.

Про це пише "Проект".

Чутки про відносини Кабаєвої з путіним почали поширюватися вже давно і навіть не минулого десятиліття. Все почалося із простої публікації російського таблоїду "Московський кореспондент", яка вийшла 2008 року. Тоді журналісти "одружили" путіна з екс-спортсменкою, а цю новину масово розтиражували різні ЗМІ.

Розслідувачі нагадують, що після цієї історії першоджерело було закрито, статті старанно "потерли", а головного редактора опитали співробітники путінської охорони. З того часу все більше журналістів та обивателів знаходили нові ознаки зв’язку цієї пари. І хоча кремль всі ці пошуки зв’язків жорстко припиняв, на даний момент вже практично не залишилося сумнівів у тому, що Кабаєва у стосунках з путіним. Навіть Мін’юст США, мабуть, у цьому впевнений, запроваджуючи санкції проти колишньої гімнастки. Однак тепер зв’язки цієї пари, як стверджується, були підтверджені вже й документально.

Ці відомості журналісти отримали, досліджуючи "общак" путіна, в якому президент росії, як йдеться в статті, володіє кіпрським офшором Ermira, через який він, зокрема, заробляє на горілці "Путінка" та пропаганді.

"Коли кілька років тому два обізнані джерела "Проекту" майже дослівно повторили фразу "Національна медіа група" (НМГ) насправді належить самому Путіну", це здавалося перебільшенням. До цього часу було прийнято вважати, що НМГ, яка відіграє величезну роль у "промиванні мозку" росіян, контролюється найближчим другом і радником Путіна Юрієм Ковальчуком. Однак, якщо розслідувати діяльність компанії Ermira, з’ясується, що і сам путін примудрився заробити на обдурюванні співгромадян", — йдеться в статті.

До речі, 2008 року заслужена гімнастка Аліна Кабаєва очолила громадську раду НМГ, а 2014 року, залишивши крісло депутата Держдуми, обійняла посаду голови ради директорів компанії.

"Виходить, путін працевлаштував Кабаєву в компанію, співвласником якої був сам. Звідки така турбота", — запитують журналісти.

Подарунок для цариці

З’ясувалося, що 2011 року на гроші фірми Ermira, яка, якщо вірити журналістам, належить особисто путіну, було куплено чотири великі квартири у найпрестижнішому районі улюбленого міста російського президента — Сочі. Вони були оформлені на її довірених осіб. Наприклад, квартиру в будинку за адресою Курортний проспект, №92/5 та ще дві у "Королівському парку" оформили на бабусю Кабаєвої — Ганну Зацепіліну.

Діамантом у цьому намисті нерухомості став пентхаус у житловому комплексі "Королівський парк" — квартира площею 2600 квадратних метрів, що займає два поверхи, з басейном, кінотеатром, патіо і власним вертолітним майданчиком на даху — вважається "найбільшою квартирою росії".

"Королівський масштаб купівлі, як і монарша назва житлового комплексу начебто натякають на особливе становище людини, яка мала в цій розкоші жити. І статус цієї людини справді особливий. Це некоронована цариця росії, таємна супутниця життя президента путіна і ймовірна мати його дітей. Її ім’я — Аліна Кабаєва", — кажуть журналісти.

Розслідувачі навіть з’ясували, як виглядають апартаменти Кабаєвої зсередини.

"Основна ідея інтер’єру пентхауса — максимальний комфорт для людини, яка приїжджатиме до своєї сочинської резиденції 2 рази на рік — влітку та взимку... Чого тільки не передбачив тут автор інтер’єру: апартаменти з 20 кімнат з круговою анфіладою віталень, камінний зал, власний кінотеатр і більярдну, приватну галерею для колекцій творів мистецтва, бар, зону SPA з сауною та хамамом, кілька зон відпочинку просто неба з павільйонами "Аркада" та "Дастархан", дворик для релаксації в японському стилі, альтанку для барбекю в марокканському стилі та купіль з гідромасажем, а також бар зі стінами-водоспадами та мозаїчною підлогою, міні-танцпідлога та інші зони, що дозволяють майбутнім господарям реалізувати будь-який сценарій відпочинку", — йдеться у матеріалі.

Квартир для обслуги, що входять до складу пентхауса, цариці росії, мабуть, виявилося недостатньо, і на 16-му поверсі того ж комплексу вона попросила менеджерів компанії Ermira придбати ще дві сусідні квартири, які також оформили на бабусю Кабаєвої.

Згідно з документами, які опинилися в розпорядженні "Проекту", купівля пентхауса для Кабаєвої була оплачена з особистого рахунку Руднова-старшого (приближеного до путіна топ-менеджера, який виконував делікатні місії на користь глави держави) і обійшлася всього в 90 млн рублів, що в 5 разів дешевше за вартість пентхауса, названу забудовником.

"Ця сума за допомогою менеджерів компанії Ermira була внесена готівкою на рахунок Руднова, і вже звідти переведена фірмі-забудовнику. Квартири на 16-му поверсі, записані на Зацепіліну, також дісталися цариці росії за ціною істотно нижчою за ринкову — 20,7 млн руб., хоча подібні квартири коштують 65 млн рублів", — кажуть журналісти.

Аби переконатися, що "королівський" пентхаус пов’язаний з Кабаєвою, кореспондент "Проекту" вирушив до Сочі і під виглядом покупця зустрівся з ріелторами, які торгують квартирами в цьому будинку. Двоє ріелторів незалежно один від одного зізналися: вони чули, що пентхаус перебуває у "власності Кабаєвої". Місцеві жителі при цьому сказали, що Кабаєву, принаймні останніми роками, тут не бачили. Найімовірніше, вона воліла жити в іншому, більш відокремленому місці, кажуть розслідувачі.

Більшість будинків та квартир у наведеному журналістами списку, як стверджується, це просто дорога нерухомість, спосіб вкласти величезні гроші, які опинилися в руках путіна та його васалів сумнівним чином.

"Але є один будинок, який нам особливо важливий. Він дає уявлення про те, як влаштовано спільне життя путіна та його таємної супутниці", — йдеться у матеріалі.

Хто живе в теремочку

Кабаєвій та її дітям у дусі традицій царських часів збудували окремий дерев’яний терем на території валдайської резиденції президента та поряд з його палацом. Туди ж у Валдай перебралися і помічниці та двоюрідні сестри гімнастки.

"Дуеньї Кабаєвої потрібні на Валдаї зокрема за тим, щоб займатися дітьми знаменитої гімнастки — імовірно, від путіна. Грунтуючись на відомих "Проекту" фактах та ранніх публікаціях, можна стверджувати, що всі діти Кабаєвої ще не досягли повноліття — тому "Проект" не розкриває інформацію про ймовірних спадкоємців російського президента, включаючи їх число та стать", — говориться в статті.

Валдай та його околиці в Новгородській області, приблизно на півдорозі між Петербургом і Москвою, — це ще одне місце в росії, окрім Сочі, яке миле і дороге президентові путину. Будівництво царського будинку на Валдаї почалося майже одразу після приходу путіна до влади і до 2003 перший варіант будинку був готовий.

Зовнішній вигляд будинку згодом особливо не змінився, чого не скажеш про внутрішній декор. 2003 року приймати роботи приїхав путін.

"Декор виглядав дуже сучасно, це було щось на зразок хайтеку. І президенту не сподобалося. "А як би ви хотіли?" — запитали його. "Як у Петербурзі", — задумавшись, відповів президент. Після від’їзду всі почали думати, що це означає. І вирішили, що "як у Петербурзі" — це як в Ермітажі", — передає видання слова його співрозмовника.

Ось що з цього вийшло:

2013 року путін офіційно розлучився з Людмилою, але Валдай любити не перестав. Саме сюди — спочатку, мабуть, у той самий «золотий» будинок — він привів нову обраницю. А згодом відбудував для Кабаєвої та її дітей новий терем — уже дерев’яний.

"2021 року біля будинку Кабаєвої було споруджено човновий причал, де, взявши човен, можна переплисти невеликий канал і опинитися у величезному класичному палацовому парку, який був розбитий на ділянці 28 гектарів. Колись на цих землях знаходився лісовий розплідник, де вирощували саджанці хвойних дерев для відновлення національного парку… Приблизно на однаковій відстані від путінського та кабаївського будинків стоїть величезний спа-комплекс із солярієм, кріокамерою, 25-метровим басейном, хамамом, сауною, приміщенням для грязелікування, масажними ваннами, зонами косметології та стоматології", - йдеться у матеріалі.

"Постійна наявність дітей у резиденції підтверджується словами співрозмовника "Проекту", знайомого з роботою об’єкта на Валдаї, та побічно відкритими даними. Зокрема, влітку 2020 і 2021 років на місці колишніх вертолітних майданчиків організовувалася невелика траса для картингу. Углибині лісу у проміжку між 2016 та 2020 роками було споруджено великий дитячий ігровий майданчик у жовто-синіх кольорах", — йдеться у статті.

Наголошується, що околиці путінської та кабаївської резиденцій на Валдаї – це заповідні місця. Більшість лісів там охороняється як силами ФСО, а й законом — це території Валдайського національного парку. Це однак не завадило великому будівництву, що почалося 2018 року, прямо на особливо охоронюваних землях нацпарку — там для путіна і його близьких побудували таємну залізницю.

"Одразу кілька місцевих жителів впевнено повторили: путін для подорожей на озеро останніми роками користується індивідуальним броньованим потягом", — кажуть журналісти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коханка путіна вийшла на сцену з новим обличчям і шокувала інтернет.

Також ми повідомляли про те, що Кабаєву з дітьми путіна "знайшли" в Європі.