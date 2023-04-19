"Не уявляю, як ти це витримуєш": кохана Кулеби романтично привітала його з днем народження

Кохана міністра іноземних справ написала йому зворушливе послання

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба 19 квітня святкує свій день народження – йому виповнюється 42 роки. Кохана українського дипломата Світлана Павелецька, з якою в нього роман із 2021 року, зворушливо привітала його зі святом.

На своїй сторінці у Фесбук вона написала пост зі словами подяки своєму чоловікові, проте пізніше видалила його. Світлана зізналася, що зустріч із Дмитром Кулебою змінила її життя.

Про роман співвласниці книжкового видавництва "Книголав" Світлани Павелецької та голови міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби стало відомо наприкінці грудня 2021 року. На той момент глава МЗС України ще був одружений та виховував двох дітей. Прямих доказів їхнього роману немає, проте про це неодноразово писали в мережі, публікуючи фото та відео їхніх зустрічей, зокрема у телеграм-каналі Harley Quinn.

Кохана Кулеби зауважила, що він неймовірна людина і пообіцяла зробити все можливе, щоб ощасливити свого партнера. Також Павелецька заявила, що зустріч із міністром змінила її та її життя.

"В тебе сьогодні свято, а насправді — в мене, бо ти людина, яка змінила моє життя, змінила мене та довела, що таке щастя можливе не тільки в книжках. Я бажаю тобі завжди вірити в себе, принаймні на половину так сильно, як я в тебе. Я знаю, що ти неймовірний, не уявляю як ти все витримуєш, але впевнена — ти зможеш все, вже зміг, і головне, ти будеш щасливим, це головне завдання я давно прийняла до виконання. Люблю шалено", — написала вона, опублікувавши фото ніг двох закоханих.

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