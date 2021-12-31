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Голову МЗС України зняли у компанії ефектної блондинки: хто вона (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Дмитро Куліба та Світлана Павелецька
Дмитро Куліба та Світлана Павелецька

Перші чутки про роман глави зовнішньополітичного відомства з’явилися ще 24 грудня.

Нещодавно мережею поповзли чутки про те, що глава МЗС України Дмитро Кулеба завів роман зі співвласницею книжкового видавництва "Книголав" Світланою Павелецькою, а тепер з’явилося перше відео, на якому пару помітили разом.

Кадрами поділився телеграм-канал "Политика страны".

На відео видно, як Кулеба та Павелецька разом виходять із мікроавтобуса та взявшись під ручку йдуть у ресторан 45 Restaurant, що у центрі Києва.

Зазначається, що неподалік нього знаходиться будинок міністра закордонних справ.

Павелецька відома як співвласник книжкового видавництва "Книголав", а раніше вона керувала зв’язками з громадськістю на телеканалі "1+1".

Джерела "Країни" повідомляли, що Кулеба та Павелецька разом уже понад рік.

Примітно, що глава МЗС вже одружений і має двох дітей.

"Я не коментую свою родину та особисте життя", — сказала депутат Київради, дружина міністра Євгенія Кулеба "Телеграфу" 24 грудня, коли тільки пішли перші чутки про можливий зв’язок Дмитра Кулеби з Павелецькою.

Як повідомлялося раніше, напередодні український та грузинський політик Міхеїл Саакашвілі похвалився першою фотографією своєї дочки від співачки Софо Ніжарадзе, хоча раніше вже з’являлася інформація про його роман із нардепом Єлизаветою Ясько.

Теги:
#Дмитро Кулеба #Світлана Павелецька
Дмитро Куліба та Світлана Павелецька
Україна
Голову МЗС України зняли у компанії ефектної блондинки: хто вона (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Куліба та Світлана Павелецька
Голову МЗС України зняли у компанії ефектної блондинки: хто вона (відео)
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