Укр

Главу МИД Украины засняли в компании эффектной блондинки: кто она (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая
Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая

Первые слухи о романе главы внешнеполитического ведомства появились еще 24 декабря.

Недавно по сети поползли слухи о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба завел роман с совладелецем книжного издательства "Книголав" Светланой Павелецкой, а теперь появилось первое видео, на котором пару заметили вместе.

Кадрами поделился телеграм-канал "Политика страны".

На видео видно, как Кулеба и Павелецкая вместе выходят из микроавтобуса и взявшись под ручку идут в ресторан 45 Restaurant, что в центре Киева.

Отмечается, что неподалеку от него находится дом министра иностранных дел.

Павелецкая известна, как совладелец книжного издательства "Книголав", а ранее она руководила связями с общественностью на телеканале "1+1".

Источники "Страны" сообщали, что Кулеба и Павелецкая вместе уже больше года.

Примечательно, что глава МИД уже состоит в браке и имеет двух детей.

"Я не комментирую свою семью и личную жизнь", — сказала депутат Киевсовета, супруга министра Евгения Кулеба "Телеграфу" 24 декабря, когда только пошли первые слухи о возможной связи Дмитрия Кулебы с Павелецкой.

Как сообщалось ранее, накануне украинский и грузинский политик Михеил Саакашвили похвастался первой фотографией своей дочери от певицы Софо Нижарадзе, хотя ранее уже появлялась информация о его романе с нардепом Елизаветой Ясько.

Теги:
#Дмитрий Кулеба #Светлана Павелецкая
Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая
Украина
Главу МИД Украины засняли в компании эффектной блондинки: кто она (видео)
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