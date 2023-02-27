Засвітив сором на весь інтернет: що відомо про російського генерала, що оскандалився

Російський генерал воював в Афганістані та Чечні, а зараз знімає еротичні відео для своїх коханок

Російський генерал олександр матовников, стриптиз якого злили в мережу, на сьогоднішній день обіймає посаду керівника оперативної групи Сухопутних військ росії на території Білорусі. За інформацією з відкритих джерел, інтимне відео призначалося однією з коханок російського генерала.

Відомо, що до відрядження до Білорусі олександр матовників обіймав посаду заступника командувача Сухопутних військ росії. Генерал також причетний до окупації Криму – у 2014 році він координував дії "зелених чоловічків".

Матовніков розпочав свою службу у 1980-х роках у лавах підрозділу КДБ "Альфа". Брав участь у спецопераціях в Афганістані та двох Чеченських війнах, а також перехоплював каравани зі зброєю та наркотиками в районі кордону з Туркменською та Таджицькою РСР. Охороняв Горбачова та прем’єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер під час офіційних візитів.

Через 30 років служби в "Альфі" в 2013 році почав службу в Міноборони росії, після чого став командувачем Сил спеціальних операцій росії. У 2018 році його було переведено нас на посаду повпреда президента росії в Північно-Кавказькому військовому окрузі. А вже у січні 2022 року став заступником головнокомандувача Сухопутних військ.

Російський генерал одружений вдруге, але цей статус не заважає йому мати коханок. За інформацією з відкритих джерел, своє інтим-відео він відправив до однієї з коханих.

Увага! Відео не для людей зі слабкими нервами — 18+

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