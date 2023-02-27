Засветил срам на весь интернет: что известно об оскандалившемся российском генерале

Российский генерал воевал в Афганистане и Чечне, а сейчас снимает эротические видео для своих любовниц

Российский генерал александр матовников, стриптиз которого слили в сеть, на сегодняшний день занимает должность руководителя оперативной группы Сухопутных войск россии на территории Беларуси. По информации из открытых источников, интимное видео предназначалось одной из любовниц российского генерала.

Известно, что до командировки в Беларусь александр матовников занимал должность заместителя командующего Сухопутными войсками россии. Генерал также причастен к оккупации Крыма — в 2014 году он координировал действия "зеленых человечков".

Матовников начал свою службу в 1980-х годах в рядах подразделения КГБ "Альфа". Принимал участие в спецоперациях в Афганистане и в двух Чеченских войнах, а также перехватывал караваны с оружием и наркотиками в районе границы с Туркменской и Таджикской ССР. Охранял Горбачева и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер во время официальных визитов.

Спустя 30 лет службы в "Альфе" в 2013 году начал службу в Минобороны рф, после чего стал командующим Силами специальных операций россии. В 2018 году был переведен нас должность полпреда президента россии в Северо-Кавказском военном округе. А уже в январе 2022 года стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.

Российский генерал женат второй раз, но этот статус не мешает ему иметь любовниц. По информации из открытых источников, свое интим-видео он отправил одной из возлюбленных.

Внимание! Видео не для слабонервных — 18+

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии назначили новых командующих военными округами рф. Ими стали одиозный генерал андрей мордвичев, который приказывал штурмовать "Азовсталь" и несколько других скандально-известных российских генералов.