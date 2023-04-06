Опальна Лорак розповіла, як зустріла свого нового чоловіка

Співачка продовжує мовчати про Україну, натомість похвалилася подробицями нового роману

Опальна співачка Ані Лорак за довгий час вперше дала розгорнуте інтерв’ю. У ньому вона знову промовчала про звірства росіян у її рідній країні, але розповіла про знайомство з новим коханим Ісааком Віджраку. Про цей роман вона повідомляла в соцмережах кілька місяців тому.

44-річна Ані Лорак поділилася подробицями про те, наскільки вона щаслива в коханні, російському YouTube-каналу Super у шоу "Альона, блін!".

Так, із новим чоловіком запроданка Ані Лорак познайомилася у Греції, але роман зав’язався в Іспанії. Там Лорак проходила treatment – триденний курс з оздоровлення. Уродженець Ібіці зацікавив скандальну українку, за її словами, своїм баченням та сприйняттям життя. "Він дуже цікава, душевна, глибока, добра і харизматична людина": не скупиться на епітети про коханого Ані Лорак.

"Найголовніше — це те перетворення, яке відбулося всередині мене у відносинах з коханим. Сьогодні він мій захист, моя опора, моє натхнення, мій еліксир життя", — сказала співачка.

Вона додала, що сама вирішила розповісти про новий роман у соцмережах, оскільки їй хочеться кричати про свої почуття. Ісааку Віджраку, як повідомляв "Телеграф", 46 років. У нього двоє дітей. Працює інструктором з йоги, раніше займався акторством, каскадерством та моделінгом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у грудні 2022 року Ані Лорак остаточно зреклася України. Напередодні через позицію співачки-зрадниці у Чернівцях, її рідному місті, прибрали на місцевій Алеї слави її іменну зірку.