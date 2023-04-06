Опальная Лорак рассказала, как встретила своего нового мужчину

Певица продолжает молчать об Украине, зато похвасталась подробностями нового романа

Опальная певица Ани Лорак спустя долгое время дала развернутое интервью. В нем она снова промолчала о зверствах россиян в ее родной стране, но рассказала о знакомстве с новым возлюбленным Исааком Виджраку. Об этом романе она сообщала в соцсетях пару месяцев назад.

44-летняя Ани Лорак поделилась подробностями о том, как она счастлива в любви, российскому YouTube-каналу Super в шоу "Алена, блин!".

Так, с новым мужчиной запроданка Ани Лорак познакомилась в Греции, но роман завязался в Испании. Там Лорак проходила treatment – трехдневный курс по оздоровлению. Уроженец Ибицы заинтересовал скандальную украинку, по ее словам, своим видением и восприятием жизни. "Он очень интересный, душевный, глубокий, добрый и харизматичный человек": не скупится на эпитеты о возлюбленном Ани Лорак.

"Самое главное — это то преображение, которое произошло внутри меня в отношениях с любимым. Сегодня он моя защита, моя опора, мое вдохновение, мой эликсир жизни", — сказала в интервью певица.

Она добавила, что сама приняла решение рассказать о новом романе в соцсетях, так как ей хочется кричать о своих чувствах. Исааку Виджраку, как сообщал "Телеграф", 46 лет. У него двое детей. Работает инструктором по йоге, раньше занимался актерством, каскадерством и моделингом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в декабре 2022 года Ани Лорак окончательно отреклась Украины. Накануне из-за позиции певицы-предательницы в Черновцах, ее родном городе, убрали на местной Аллее славы ее именную звезду.