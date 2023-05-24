Спартак Суббота опять в центре скандала: его обвиняют в новом обмане

Дизайнер не передавал свои права на логотип Спартаку Субботе и хочет придать этому событию максимальной огласки

Маркетолог Богдан Щербаков обвинил скандальнизвестного "психолога" Спартака Субботу в том, что он пытается зарегистрировать логотип передачи "Подкаст терапия" без его ведома. Дизайнер добавил, что не передавал авторских прав и попросил максимальной огласки.

Об этом Богдан Щербаков написал на своей странице в Фейсбук. О том, что Спартак Суббота хочет зарегистрировать логотип, он узнал только сегодня абсолютно случайно.

Маркетолог добавил, что не получал никаких предварительных уведомлений и уж тем более запроса от "психолога" на регистрацию логотипа. Он добавил, что все права принадлежат исключительно ему и никогда не передавались третьим лицам.

"Я владею авторскими правами на логотип, они были и остаются у меня. Никогда и никому мое авторское право не переходило и не передавалось. Спартак Суббота нарушает авторское право, что является нарушением законов Украины. Прошу предоставить этой истории максимальную огласку", — написал маркетолог в соцсети.

Щербаков добавил, что Суббота хочет зарегистрировать лого как торговую марку и, вероятно, намерен продавать курсы или вести другую коммерческую деятельность. Но изначально он разрабатывал лого для проекта, "несущего свет и поддержку людям", а после скандального расследования хочет, чтобы людей больше не обманывали. Маркетолог заявил, что намерен придать максимальной огласки этому событию и попросил поддержки и пользователей соцсети.

"Я очень переживаю и боюсь, что Спартак из этого сделает бизнес и будет наживаться на людях. После разоблачения всех деталей о Спартаке я заметил, что он все больше добавляет мой логотип повсюду. Логотип очень узнаваем, но он ассоциируется именно со старым шоу, где их было двое, где все было окей, где еще никто не знал горькой правды. Сейчас все изменилось, обнаружилась правда и Спартак продолжает свою деятельность. Постараюсь всеми своими силами сделать так, чтобы распространить эту историю в СМИ, чтобы люди знали правду, потому что то, что делает Спартак – это не очень корректно по отношению к людям, это не очень корректно по отношению к законам Украины", — резюмировал Щербаков.

Тот самы логотип "Подкаст терапии"

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Спартаком Субботой займеться полиция. В Минобразовании заявили, что не нашли официальных данных о дипломе "психолога" и не намерены оставлять это безнаказанным.