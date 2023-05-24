Спартак Суббота знову у центрі скандалу: його звинувачують у новому обмані

Дизайнер не передавав своїх прав на логотип Спартаку Суботі і хоче надати цій події максимального розголосу.

Маркетолог Богдан Щербаков звинуватив скандально відомого "психолога" Спартака Субботу в тому, що він намагається зареєструвати логотип передачі "Подкаст терапія" без його відома. Дизайнер додав, що не передавав авторських прав і попросив максимального розголосу.

Про це Богдан Щербаков написав на своїй сторінці у Фейсбук. Про те, що Спартак Суббота хоче зареєструвати логотип, він дізнався лише сьогодні абсолютно випадково.

Маркетолог додав, що не отримував жодних попередніх повідомлень і тим більше запиту від "психолога" на реєстрацію логотипу. Він додав, що всі права належать виключно йому та ніколи не передавалися третім особам.

"Я володію авторськими правами на логотип, вони були і залишаються у мене. Ніколи і нікому моє авторське право не переходило і не передавалося. Спартак Суббота порушує авторське право, що є порушенням законів України", — написав маркетолог у соцмережі.

Щербаков додав, що Суббота хоче зареєструвати логотип як торгову марку і, ймовірно, має намір продавати курси або вести іншу комерційну діяльність. Але спочатку він розробляв лого для проекту, який "несе світло і підтримку людям", а після скандального розслідування хоче, щоб людей більше не обманювали. Маркетолог заявив, що має намір надати максимального розголосу цій події і попросив підтримки і користувачів соцмережі.

"Я дуже переживаю і боюся, що Спартак із цього зробить бізнес і наживатиметься на людях. Після викриття всіх деталей про Спартака я помітив, що він все більше додає мого логотипу всюди. Логотип дуже впізнаваний, але він асоціюється саме зі старим шоу, де їх було двоє, де все було окей, де ще ніхто не знав гіркої правди... Зараз усе змінилося, виявилася правда і Спартак продовжує свою діяльність. Постараюсь усіма своїми силами зробити так, щоб поширити цю історію в ЗМІ, щоб люди знали правду, бо те, що робить Спартак – це не дуже коректно стосовно людей, це не дуже коректно стосовно законів України", — резюмував Щербаков.

Той самий логотип "Підкаст терапії"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Спартаком Субботою займеться поліція. У Міносвіті заявили, що не знайшли офіційних даних про диплом "психолога" і не мають наміру залишати це безкарним.