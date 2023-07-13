Нардеп от ОПЗЖ сложила мандат: чем она успела запомниться украинцам

За время работы в Раде она выполнила лишь 3% своих предвыборных обещаний

Народный депутат от запрещенной в Украине ОПЗЖ Татьяна Плачкова приняла решение сложить депутатский мандат.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что почти год в Раде без рассмотрения лежит проект Постановления об исключении из парламента всех депутатов от запрещенной ОПЗЖ.

Что известно о Татьяне Плачковой

На выборах 2019 года была избрана народным депутатом от ОПЗЖ (№31 в избирательном списке). В Верховной Раде она была членом Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также занимала должность заместителя члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества.

По данным Движения ЧЕСНО, Плачкова занималась поправочным спамом к законопроекту о рынке земли. По информации портала "Слово и Дело", за время работы в Раде она выполнила лишь 3% своих предвыборных обещаний.

В марте 2020 года в составе делегации народных депутатов от ОПЗЖ ездила в Москву, за что в отношении Плачковой и ее коллег по политической силе начали уголовное производство.

Ранее "Телеграф" писал о том, что депутатский мандат сложил нардеп от "Европейской Солидарности" и генерал Михаил Забродский. Решение он объяснил желанием сконцентрироваться на помощи Генерального штаба Вооруженных Сил.