Укр

Суд арестовал нардепа от ОПЗЖ Пономарева: что решили насчет залога

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Автор
Ян Доброносов, "Телеграф" Новость обновлена 25 июля 2023, 17:57

Нардепа Александра Пономарева от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Печерский суд Киева отправил под арест на 60 дней без возможности внесения залога. Вчера, 24 июля, СБУ сообщила ему о подозрении в госизмене.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре Украины. Согласно ч. 1 ст. 111 УК Украины "Государственная измена", нардепу грозит от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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