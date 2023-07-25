Суд арестовал нардепа от ОПЗЖ Пономарева: что решили насчет залога

Нардепа Александра Пономарева от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Печерский суд Киева отправил под арест на 60 дней без возможности внесения залога. Вчера, 24 июля, СБУ сообщила ему о подозрении в госизмене.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре Украины. Согласно ч. 1 ст. 111 УК Украины "Государственная измена", нардепу грозит от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Новость дополняется…