Укр

"Насотрудничал" с россией на 15 лет: в Украине заочно осудили одного из главных предателей

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
евгений балицкий Новость обновлена 29 июня 2023, 17:24
евгений балицкий. Фото Открытые источники

Коллаборанту до войны был нардепом от ОПЗЖ

Служба безопасности Украины заочно осудила так называемого "главу оккупационной администрации" Запорожской области евгения балицкого. Против него собрано необходимое количество доказательств, чтобы приговорить к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Напомним, что в начале полномасштабного вторжения россиян в Украину евгений балицкий публично поддержал оккупантов и согласился сотрудничать с ними.

До вторжения оккупантов евгений балицкий был народным депутатом от запрещенной в Украине политической партии ОПЗЖ. Чтобы заставить местные власти на захваченных территориях сотрудничать с ними, оккупанты угрожали украинцам физической расправой и всяческими репрессиями. Тех, кто все равно отказывался, задерживали и пытали.

Гауляйтер Запорожской области организовал псевдореферендум о "вхождении" Запорожской области в россию. При нем были созданы незаконные избиркомы, в которых фальсифицировали результаты голосования в пользу страны-агрессора. После фейкового референдума балицкий обратился к российскому диктатору путину и попросил, чтобы тот "признал" захваченный и полуразрушенный регион частью россии.

Позже, 30 сентября 2022 года, евгений балицкий прилетел в Москву, где публично подписал бумажку, именуемую договором о вхождении запорожской области в состав рф".

СБУ собрала достаточно доказательств, чтобы признать гауляйтера виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц).

Из-за того, что евгений балицкий находится на временно оккупированной территории, привлечь его к ответственности в данный момент невозможно. Все обвинения были вынесены заочно, но вступят в силу, как только егвений балицкий окажется на территории, контролируемой Украиной.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российским прихвостням в Запорожской области путин перестал платить зарплату. Коллаборанты несколько месяцев сидят без денег.

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#СБУ #Запорожская область #Евгений Балицкий