Коллаборанту до войны был нардепом от ОПЗЖ

Служба безопасности Украины заочно осудила так называемого "главу оккупационной администрации" Запорожской области евгения балицкого. Против него собрано необходимое количество доказательств, чтобы приговорить к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Напомним, что в начале полномасштабного вторжения россиян в Украину евгений балицкий публично поддержал оккупантов и согласился сотрудничать с ними.

До вторжения оккупантов евгений балицкий был народным депутатом от запрещенной в Украине политической партии ОПЗЖ. Чтобы заставить местные власти на захваченных территориях сотрудничать с ними, оккупанты угрожали украинцам физической расправой и всяческими репрессиями. Тех, кто все равно отказывался, задерживали и пытали.

Гауляйтер Запорожской области организовал псевдореферендум о "вхождении" Запорожской области в россию. При нем были созданы незаконные избиркомы, в которых фальсифицировали результаты голосования в пользу страны-агрессора. После фейкового референдума балицкий обратился к российскому диктатору путину и попросил, чтобы тот "признал" захваченный и полуразрушенный регион частью россии.

Позже, 30 сентября 2022 года, евгений балицкий прилетел в Москву, где публично подписал бумажку, именуемую договором о вхождении запорожской области в состав рф".

СБУ собрала достаточно доказательств, чтобы признать гауляйтера виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц).

Из-за того, что евгений балицкий находится на временно оккупированной территории, привлечь его к ответственности в данный момент невозможно. Все обвинения были вынесены заочно, но вступят в силу, как только егвений балицкий окажется на территории, контролируемой Украиной.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российским прихвостням в Запорожской области путин перестал платить зарплату. Коллаборанты несколько месяцев сидят без денег.