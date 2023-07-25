Скандал со "слугой народа" на Мальдивах: нардеп уже написал заявление Стефанчуку (фото)

Нардеп никак не прокомментировал отдых на Мальдивах и заявление на составление мандата

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Юрий Аристов, которого заподозрили в отдыхе на Мальдивах в дорогом отеле, написал заявление о сложении своих полномочий. Его обещают рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.

Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Аристов сослался в своем заявлении на п.1, ч.2, ст. 81 Конституции Украины и п.1, ст.4 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины".

Напомним, что причиной пристального внимания к нардепу Юрию Аристову стал его отдых на Мальдивах в разгар войны. Он на несколько дней остановился в отеле Waldorf Astoria Maldives, ночь в котором стоит от 100 до 323 тысяч гривен. Пребывание подтвердили сотрудника отеля. Его супруга не смогла подтвердить эту информацию сославшись на то, что у нее своя личная жизнь, а пресс-секретарь и вовсе попросила отправить официальный информационный запрос, который в итоге проигнорировали.

Это не первый скандал, который связан с семьей Юрия Аристова. Ранее его сын опубликовал фото, сделанное на фоне Кремля, а после выложи видео, на котором гоняет по Киеву со скоростью 140 километров в час.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нардеп Евгений Мураев получил подозрение в госизмене и ему грозит до 15 лет тюрьмы. На данный момент скандальный народный депутат живет в Европе.