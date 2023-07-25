Занимается нацбезопасностью и любит острова: что известно о Юрие Аристове, которого засекли на Мальдивах

У Аристова интересная биография

Нардеп партии "Слуга народа" Юрий Аристов был замечен в очень дорогом отеле на Мальдивских островах. И пока во фракции решают вопрос о приостановке его членства, "Телеграф" рассказывает о том, что известно об оскандалившемся народном избраннике.

Юрий Аристов

родился 1 июля 1975 года;

окончил Военный институт телекоммуникации и информатизации НТУУ "КПИ".

в 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга Народа" (на момент баллотирования политик был гендиректором "Atlantic-UMMA". Также числился владельцем компаний, специализирующихся на импорте живых морепродуктов и охлажденной рыбы премиум класса, в частности, "Океанополис", а также заведениями "Oysters Cava Bar" и "Fish House");

после избрания в Верховную Раду, Аристов переоформил все свои активы на жену;

с 2019 года депутат является членом групп по межпарламентским связям с Канадой, Японией, США, Францией и Норвегией;

в 2021 году сын Аристова Артем попал в ряд громких скандалов;

Первый из них связан с его посещением столицы россии. Парень сам опубликовал снимки на фоне Кремля, что заметили журналисты. Свое посещение страны агрессора молодой человек подтвердил, но объяснил, что ездил повидать родственников и друга. Кроме этого журналисты указывали на то, что Аристов младший регулярно посещал заблокированную в Украине российскую соцсеть Вконтакте и следил за премьер-министром рф дмитрием медведевым.

Второй скандал связан уже с другой его публикацией в соцсетях. Он опубликовал "сториз" в Instagram, где было видно, что парень гоняет по Киеву со скоростью 140 километров в час.

c декабря 2022 года был избран заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

в 2022 году во время зимних каникул Верховной Рады Аристов улетел на остров Занзибар в Африке. Стоимость тура для всей семьи в четырехзвездочном отеле стартует от 170 тысяч гривен.

Напомним, что во время полномасштабной войны в Украине действуют ограничения на выезд за границу. Поэтому после новости об отдыхе Аристова на Мальдивах глава "Слуги народа" Давид Арахамия инициировал "вопрос немедленного приостановления членства (Аристова — Ред.) во фракции". Теперь, в случае подтверждения вышеуказанной информации, нардепа может постигнуть участь Николая Тищенко, которого исключили из партии. Более того, Арахамия пригрозил Аристову "сложением мандата".