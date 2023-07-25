Займається нацбезпекою і любить острови: що відомо про Юрія Арістова, якого засікли на Мальдівах

У Арістова цікава біографія

Нардеп партії "Слуга народу" Юрій Арістов був помічений у дуже дорогому готелі на Мальдівських островах. І поки у фракції вирішують питання про припинення його членства, "Телеграф" розповідає про те, що відомо про народного обранця.

Юрій Арістов

народився 1 липня 1975;

закінчив Військовий інститут телекомунікації та інформатизації НТУУ "КПІ".

у 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії "Слуга Народу" (на момент балотування політик був гендиректором "Atlantic-UMMA". Також вважався власником компаній, що спеціалізуються на імпорті живих морепродуктів і охолодженої риби преміум класу, зокрема, "Океано" ;

після обрання до Верховної Ради Арістов переоформив усі свої активи на дружину;

з 2019 року депутат є членом груп міжпарламентських зв’язків з Канадою, Японією, США, Францією та Норвегією;

у 2021 році син Арістова Артем потрапив до низки гучних скандалів;

Перший пов’язаний з його відвідуванням столиці росії. Хлопець сам опублікував знімки на фоні Кремля, що зауважили журналісти. Своє відвідування країни агресора молодик підтвердив, але пояснив, що їздив побачити родичів та друга. Крім цього журналісти вказували на те, що Арістов молодший регулярно відвідував заблоковану в Україні російську соцмережу Вконтактє і стежив за прем’єр-міністром рф дмитром медведєвим.

Другий скандал пов’язаний вже з іншою його публікацією у соцмережах. Він опублікував "сторіз" у Instagram, де було видно, що хлопець ганяє Києвом зі швидкістю 140 кілометрів на годину.

c грудня 2022 року був обраний заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

2022 року під час зимових канікул Верховної Ради Арістов відлетів на острів Занзібар в Африці. Вартість туру для всієї родини у чотиризірковому готелі стартує від 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, що під час повномасштабної війни в Україні діють обмеження на виїзд за кордон. Тому після новини про відпочинок Арістова на Мальдівах глава "Слуги народу" Давид Арахамія ініціював "питання негайного припинення членства (Арістова — Ред.) у фракції". Тепер, у разі підтвердження вищезгаданої інформації, нардепа може спіткати доля Миколи Тищенка, якого виключили з партії. Понад те, Арахамія пригрозив Арістову " складанням мандата ".