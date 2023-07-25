"Слуга народу" відпочиває на Мальдівах: стала відома астрономічна вартість готелю

Співробітники готелю підтвердили, що депутат зупинявся на деякий час у ньому.

Заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга народу" Юрія Арістова було помічено у п'ятизірковому готелі на Waldorf Astoria Maldives на Мальдівських островах під час повномасштабної війни в Україні та дії обмеження на виїзд за кордон. Цей готель має велику популярність у російських олігархів, а ціни на проживання в ньому просто космічні.

Про це інформує "Слідство.Інфо", посилаючись на власні джерела.

Журналісти видання зв’язалися з готелем, де був депутат і з’ясували, що Арістов дійсно проживав у Waldorf Astoria Maldives, але на момент дзвінка він уже виселився.

ЗМІ також опублікували дослівний діалог із ресепшеном готелю:

"Ж.: За нашою інформацією, Юрій Арістов зареєструвався у вашому готелі. Можливо, він був вашим гостем минулого тижня?"

WA: Нині він не в готелі.

Ж.: Можливо, ви можете перевірити, що він поїхав із готелю?

WA: Так, вони поїхали".

Варто зазначити, що готель Waldorf Astoria Maldives входить у топ найкращих місць для відпочинку на Мальдівських островах. Курорт налічує 119 вілл. Вартість проживання на двох за одну ніч варіюється від 100 тисяч гривень за віллу на пляжі з басейном та двоспальним ліжком до 323 тисяч гривень за віллу з двома спальнями та басейном. До речі, в готелі за одну ніч можна віддати й більше мільйона гривень, знявши віллу з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу. У мережі також пишуть, що ціна відпочинку в цьому готелі за 5 ночей стартує від 1.500.000 гривень.

Журналісти вирішили особисто з’ясувати в Арістова, з якою метою він відвідував цей курорт. Проте на дзвінок депутат не відповів. Тоді представники ЗМІ зателефонували до його прессекретаря. Вона хоч і взяла слухавку, але сказати, де зараз її керівник, не змогла. Натомість прессекретар попросила надіслати журналістський запит, але зрештою його було проігноровано.

Не залишаючи спроб домогтися правди, журналісти зателефонували дружині "слуги" Марині Арістовій. Вона лише сказала, що її чоловік був у Вільнюсі, а потім додала, що "у неї своє особисте життя, а у чоловіка — своє".

Зазначимо, що у січні поточного року президент України Володимир Зеленський нагадав чиновникам про умови виїзду за кордон під час воєнного стану у країні. Він наголосив, що перетин кордону має відбуватися лише згідно з відповідним рішенням РНБО.

На яких підставах виїхав Арістов — поки що залишається загадкою.

Реакція "Слуги народу" не забарилася. Голова фракції Давид Арахамія прокоментував новину про Арістова на Мальдівах і заявив наступне:

"Ініціюю питання негайного призупинення членства у фракції. Запитую всі документи на відрядження і перевіряємо всю інформацію".

За словами Арахамії, у разі підтвердження він вимагатиме негайного виключення з комітету та складання депутатського мандата.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у третій частині розслідування "Батальйон Монако" журналісти розповіли, що в елітних районах Франції та Монако були помічені відомі українські чиновники. Наприклад, депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" Сергій Льовочкін, нардеп Максим Єфімов, другий президент України Леонід Кучма та інші.