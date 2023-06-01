Кучма, Льовочкін, Суркіс та інші: кого цього разу побачили на Лазурному березі журналісти

Резонансне розслідування отримало продовження

З’явилося третє розслідування "Батальйон Монако" про тих, кого навіть під час повномасштабної війни з російськими окупантами можна зустріти на Лазурному березі. У першій частині було названо понад 80 імен, у другій частині розслідування додалися нові.

Наразі журналісти "Української правди" виявили в елітних районах Франції та Монако депутатів (попри заборону на виїзд), чиновників і навіть другого президента України.

У Ніццу (Франція) 5 травня, незважаючи на офіційну заборону на виїзд з приватними цілями, з Відня чартерним рейсом з родинами прилетіли одразу два народні депутати від забороненої партії "ОПЗЖ" Сергій Льовочкін та Григорій Суркіс. За інформацією журналістів, вони змогли отримати дозвіл на виїзд начебто для виконання службових обов’язків.

Також на півострові Сен-Жан-Кап-Ферра було помічено колишнього нардепа від партії "Батьківщина" Олександра Табалова та колишнього депутата Харківської обласної ради Володимира Скоробагача (родина якого переїхала туди майже рік тому). Тоді дочка Скоробагача, також харківський депутат, повідомила, що її батько виїжджає з країни як волонтер у справах благодійного фонду. Пізніше він склав депутатські повноваження.

Помітили журналісти там і Леоніда Кучму, якого супроводжував охоронець. Кучма вийшов на тренування, після чого повернувся до садиби свого зятя — Віктора Пінчука, який також перебуває на Кап-Ферра.

У березні журналісти зняли в Ніцці народного депутата Максима Єфімова, який прилетів туди чартерним літаком із Польщі, з ним був і Олександр Гончаренко, мер міста Краматорськ. До цього вони були у відрядженні у Словаччині, а після цього вирушили до Ніцци. При цьому на запитання журналіста, чи був він у березні в Ніцці, Гончаренко відповів негативно, проте пізніше визнав, що подався туди провідати дочку.

Також на Лазурному березі було помічено екс-нардепа Юрія Іванющенка, який в Україні перебуває в розшуку. За інформацією джерел "УП" у бізнес-колах, він курсує між трьома місцями: москвою, Дубаєм та Монако. Журналісти знайшли елітний житловий комплекс, де мешкає Іванющенко, з яхт-клубом, басейном, консьєрж сервісом, охороною та вертолітними майданчиками поблизу Палаццо Леонардо, який розташовується на березі на кордоні Монако.

У Монако було помічено й Бориса Баума — колишнього радника екс-заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенко та колишнього першого заступника голови консультаційної ради комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Як зазначають розслідувачі, у Монако вже не один рік ховаються публічні особи з України часто із засобами злочинного чи незрозумілого походження — наприклад, там в одному з найдорожчих будинках князівства в апартаментах жив помічений син підозрюваного у держзраді В’ячеслава Богуслаєва Олександр. Проте після арешту батька його там більше не бачили.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз люди Януковича, до кого дістав суд і хто вже "слухає кобзона".