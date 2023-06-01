Кучма, Левочкин, Суркис и другие: кого в этот раз увидели на Лазурном берегу журналисты

Резонансное расследование получило продолжение

Появилось третье расследование "Батальон Монако" о тех, кого даже во время полномасштабной войны с российскими оккупантами можно встретить на Лазурном берегу. В первой части было названо более более 80 имен, во второй части расследования добавились новые.

Теперь журналисты "Украинской правды" обнаружили в элитных районах Франции и Монако депутатов (несмотря на запрет на выезд), чиновников и даже второго президента Украины.

В Ниццу (Франция) 5 мая, несмотря на официальный запрет на выезд с частными целями, из Вены чартерным рейсом с семьями прилетели сразу два народных депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" Сергей Левочкин и Григорий Суркис. По информации журналистов, они смогли получить разрешение на выезд якобы для исполнения служебных обязанностей.

Также на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра был замечен бывший нардеп от партии "Батькивщина" Александр Табалов и бывший депутат Харьковского областного совета Владимир Скоробагач (семья которого переехала туда почти год назад). Тогда дочь Скоробагача, тоже харьковский депутат сообщила, что ее отец выезжает из страны как волонтер по делам благотворительного фонда. Позже он сложил депутатские полномочия.

Заметили журналисты там и Леонида Кучму, которого сопровождал охранник. Кучма вышел на тренировку, после чего вернулся в усадьбу своего зятя — Виктора Пинчука, который также находится на Кап-Ферра.

В марте журналисты сняли в Ницце народного депутата Максима Ефимова, который прилетел туда чартерным самолетом из Польши, с ним был и Александр Гончаренко, мэр города Краматорск. До этого они были в командировке в Словакии, а после этого отправились в Ниццу. При этом на вопрос журналиста, был ли он в марте в Ницце, Гончаренко ответил отрицательно, однако позднее признал, что отправился туда проведать дочь.

Также на Лазурном берегу был замечен экс-нардеп Юрий Иванющенко, который в Украине находится в розыске. По информации источников "УП" в бизнес-кругах, он курсирует между тремя местами: москвой, Дубаем и Монако. Журналисты нашли элитный жилой комплекс, где живет Иванющенко, с яхт-клубом, бассейном, консьерж сервисом, охраной и вертолетными площадками поблизости — Палаццо Леонардо, который располагается на берегу на границе Монако.

В Монако был замечен и Борис Баум — бывшего советника экс-заместителя руководителя офиса президента Кирилла Тимошенко и бывшего первого заместителя председателя консультационного совета комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Как отмечают расследователи, в Монако уже не один год скрываются публичные особы из Украины часто со средствами преступного или непонятного происхождения — например, там в одном из самых дорогих домах княжества в апартаментах жил замечен сын подозреваемого в госизмене Вячеслава Богуслаева Александр. Однако после ареста отца его там больше не видели.

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