Пополнение в "батальоне "Монако"

Пока украинские военные непрерывно защищают государство в окопах на фронте, украинские мажоры продолжают отдыхать за границей. К примеру, сотни молодых бизнесменов болеют за победу Украины, катаясь на яхтах на Бали. А вот во Франции заметили скандального чиновника из Харькова.

Бывший глава Холодногорского района Харькова и эксдепутат горсовета Максима Мусеев, когда-то подозреваемый в работе на ФСБ, сейчас танцует в самых шортах на зарубежных курортах. Как сообщили в Telegram-канале "Всевидящее око":

"Бывший депутат харьковского городского совета Максим Мусеев отдыхает во Франции. Который до 2020 года был в розыске за государственную измену. Отдыхает с такими же патриотическими киевлянами", — говорится в сообщении.

В то же время на Instagram-странице Мусеева этого видео нет. Очевидно, его опубликовал его товарищ. У самого экс-чиновника последний пост был опубликован несколько месяцев назад. Вероятно, с европейского горнолыжного курорта. Само сообщение — на французском языке.

Заметим, что Максим Мусеев ранее подозревался в государственной измене. СБУ расследовала факт того, что чиновника во время пребывания в Крыму в 2015 году завербовала ФСБ РФ. Однако суд позже отменил подозрение. Также до Революции Достоинства Мусеев был депутатом Харьковского горсовета от Партии регионов. С начала полномасштабного вторжения политик не очень активно ведет свои соцсети, однако размещал патриотические сообщения, а также объявления о сборе гуманитарной помощи.

Тем временем у олигарха Коломойского во Франции обнаружили настоящий замок в собственности. Его строительство датируется 15 веком — и это настоящий исторический памятник Франции в распоряжении украинского олигарха.

Тем временем в Куршевеле отдыхали десятки украинских олигархов, бизнесменов и депутатов. В том числе и сын Коломойского.