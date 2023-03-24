"Не так я его учил": мэр украинского города высказался насчет своего сына на Бали

На Бали собрались десятки украинских богачей, чтобы говорить о развитии своего бизнеса

Мэр Коломыи Богдан Станиславский прокомментировал отдых своего сына на Бали. Напомним, что его старший сын бизнесмен Олег Станиславский "засветился" во время развлечений на райском острове. В составе закрытого клуба для молодых украинских предпринимателей YBC Олег и десятки других богачей катались на лодках, яхтах и квадроциклах, проводили мероприятия по развитию бизнеса и прочее. Все это организация опубликовала в своих соцсетях.

Это вызвало возмущение в соцсетях, поскольку развлечения проходили в разгар войны в начале 2023 года и продолжают организовываться и дальше. Видео и фото, где был замечен Станиславский, опубликовали в Facebook-группах и Telegram-каналах. Мэр Коломыи Богдан Станиславский прокомментировал поступок сына на своей странице в Facebook. Он заявил, что Олег уехал без его разрешения и согласия и вообще ему "болит" из-за ситуации:

"Уехал без моего разрешения и моего согласия. Он самостоятельный взрослый человек и сделал свой выбор. Не так я его учил и меня это по-отечески болит. Но принял такое решение — пусть за него отвечает. Как муж и как мой сын", – написал мэр.

В комментариях мнения людей о ситуации разделились. Кроме осуждения часть считает, что сын мог ездить на Бали, если у него там были дела, однако видео и фото просто не стоит выкладывать. Или вообще удивляется, что отец комментирует поступки взрослого сына.

Напомним, что в Украине ужесточили правила выезда для отдельных категорий граждан. Ситуация усложнилась из-за комика Андрея Щегеля, который уехал в Турцию как артист и затем заявил, что не собирается возвращаться.

Также он наделал скандальных заявлений об Украине, после которых был вынужден извиняться, потому что начал получать угрозы. Щегель говорил в интервью Роману Скрипину, что тоже собирается отправиться на Бали.