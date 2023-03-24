"Не так я його вчив": мер українського міста висловися щодо свого сина на Балі

На Балі зібралися десятки українських багатіїв, аби говорити про розвиток свого бізнесу

Мер Коломиї Богдан Станіславський прокоментував відпочинок свого сина на Балі. Нагадаємо, що його старший син бізнесмен Олег Станіславський "засвітився" під час розваг на райському острові. У складі закритого клубу для молодих українських підприємців YBC Олег та десятки інших багатіїв каталися на човнах, яхтах і квадроциклах, проводили заходи для розвитку бізнесу та інше. Усе це організація опублікувала у своїх соцмережах.

Це викликало обурення у соцмережах, оскільки розваги проходили у розпал війни на початку 2023 року й продовжують організовуватися й далі. Відео та фото, де був помічений Станіславський опублікували у Facebook-групах і Telegram-каналах. Мер Коломиї Богдан Станіславський прокоментував учинок сина на своїй сторінці у Facebook. Він заявив, що Олег поїхав без його дозволу та згоди та й узагалі йому "болить" через ситуацію:

"Поїхав без мого дозволу і моєї згоди. Він самостійна доросла людина і зробив свій вибір. Не так я його вчив і мене це по-батьківськи болить. Але прийняв таке рішення — нехай за нього відповідає. Як чоловік і як мій син", – написав міський голова.

У коментарях думки людей щодо ситуації розділилися. Окрім осуду, частина вважає, що син міг їздити на Балі, якщо у нього там були справи, однак відео та фото просто не варто викладати. Або є взагалі дивується, що батько коментує вчинки дорослого сина.

Нагадаємо, що в Україні зробили суворішими правила виїзду для окремих категорій громадян. Ситуація ускладнилася через коміка Андрія Щегеля, який виїхав до Туреччини як артист і потім заявив, що не збирається повертатися.

Також він наробив скандальних заяв про Україну, після яких був вимушений вибачатися, бо почав отримувати погрози. Щегель говорив в інтерв’ю Роману Скрипіну, що також збирається вирушити на Балі.