Харківський депутат, раніше підозрюваний у держзраді, "засвітився" у Франції: танцює на відпочинку (відео)

Поповнення у "батальйоні "Монако"

Доки українські військові безперервно захищають державу в окопах на фронті, українські мажори продовжують відпочивати за кордоном. До прикладу, сотні молодих бізнесменів вболівають за перемогу України, катаючись на яхтах на Балі. А от у Франції помітили скандального чиновника з Харкова.

Колишній очільник Холодногірського району Харкова та ексдепутат міськради Максима Мусєєв, якого колись підозрювали у роботі на ФСБ, нині танцює в самих шортах на закордонних курортах. Як повідомили у Telegram-каналі "Всевидящее око":

"Колишній депутат харківської міської ради Максим Мусєєв відпочиває у Франції. Який до 2020 року був у розшуку за державну зраду. Відпочиває з такими ж патріотичними киянами", — йдеться у повідомленні.

Водночас на Instagram-cторінці Мусєєва цього відео немає. Вочевидь його опублікував його товариш. У самого ексчиновника останній пост опублікований кілька місяців тому. Ймовірно, з європейського гірськолижного курорту. Сам допис — французькою мовою.

Зауважимо, що Максим Мусєєв раніше був підозрюваний у державній зраді. СБУ розслідувала факт того, що чиновника під час перебування у Криму у 2015 році завербувала ФСБ рф. Однак суд пізніше скасував підозру. Також до Революції Гідності Мусєєв був депутатом Харківської міськради від "Партії регіонів". З початку повномасштабного вторгнення політик не дуже активно веде свої соцмережі, однак розміщував патріотичні дописи, а також оголошення про збір гуманітарної допомоги.

Тим часом в олігарха Коломойського у Франції виявили справжній замок у власності. Його спорудження датується 15 століттям — і це справжня історична пам’ятка Франції в розпорядженні українського олігарха.

Тим часом в Куршевелі відпочивали десятки українських олігархів, бізнесменів і депутатів. В тому числі й син Коломойського.